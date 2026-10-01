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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:26

Ezgi Mola İspanya'da işgal edilen evini kurtardı! 1 yıldır mücadele ediyordu

Ezgi Mola’nın 2023 yılında Barselona’nın El Born bölgesinden satın aldığı eve izinsiz kişilerin yerleştiği ortaya çıktı. İspanya’da “okupa” olarak adlandırılan olay nedeniyle mülkünü kullanamayan oyuncu, yaklaşık bir yıl süren hukuki sürecin ardından evini geri aldı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Ezgi Mola İspanya'da işgal edilen evini kurtardı! 1 yıldır mücadele ediyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:26

Ünlü oyuncunun ’daki gayrimenkul yatırımı, satın alma işleminin ardından beklenmedik bir sorunla gündeme geldi. El Born’daki evine izinsiz kişilerin yerleştiğini öğrenen Mola, mülkünü yeniden kullanabilmek için ’da hukuki mücadele başlattı ve yaklaşık bir yılın sonunda istediği sonucu aldı.

EZGİ MOLA İSPANYA'DA İŞGAL EDİLEN EVİNİ KURTARDI

Ezgi Mola’nın 2023 yılında Barselona’da satın aldığı ev, bir süre sonra farklı bir nedenle gündeme geldi. Oyuncu, El Born bölgesindeki mülküne kendisinin izni olmadan kişilerin yerleştiğini öğrendi. 

Ezgi Mola İspanya'da işgal edilen evini kurtardı! 1 yıldır mücadele ediyordu

İspanya’da boş ya da kullanılmayan konutların izinsiz şekilde işgal edilmesi “okupa” olarak biliniyor. Mola da yaşadığı durumun ardından mülkünü geri almak için yasal yollara başvurdu.

Ezgi Mola İspanya'da işgal edilen evini kurtardı! 1 yıldır mücadele ediyordu

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

Durumun ortaya çıkmasının ardından oyuncu, avukatı aracılığıyla İspanya’daki ilgili makamlara başvurdu. Böylece Barselona’daki evin yeniden kendisine teslim edilmesi için hukuki süreç başladı. Mola’nın yaşadığı olayın daha önce Sabah yazarı Bülent Cankurt tarafından da gündeme getirildiği belirtildi.

Ezgi Mola İspanya'da işgal edilen evini kurtardı! 1 yıldır mücadele ediyordu

YAKLAŞIK BİR YIL SONRA EVİNE KAVUŞTU

İspanya’da izinsiz kullanılan mülklerle ilgili tahliye süreçlerinin zaman alabilmesi, oyuncunun da uzun süre beklemesine neden oldu. Mola’nın başlattığı hukuki süreç yaklaşık bir yıl sürdü. Uzun bekleyişin ardından süreç sonuçlandı ve oyuncu, izinsiz kişilerin yerleştiği Barselona’daki evini geri aldı.

Ezgi Mola İspanya'da işgal edilen evini kurtardı! 1 yıldır mücadele ediyordu

EL BORN’DA EVLERİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Mola’nın evinin bulunduğu El Born bölgesindeki konut fiyatları da olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Barselona’nın popüler bölgeleri arasında yer alan El Born’da konut fiyatlarının yaklaşık 700 bin Euro seviyesinden başladığı, özelliklerine ve konumuna göre bazı evlerin değerinin milyonlarca Euro’ya ulaşabildiği belirtiliyor.

Ezgi Mola İspanya'da işgal edilen evini kurtardı! 1 yıldır mücadele ediyordu

Oyuncunun 2023 yılında yaptığı yatırım, eve izinsiz kişilerin yerleşmesiyle farklı bir sürece dönüşürken yaklaşık bir yıl süren hukuk mücadelesinin ardından mülkünü yeniden kullanma hakkı Mola’ya geçti.
 

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ETİKETLER
#ezgi mola
#İspanya
#okupa
#barselona
#El Born
#Magazin
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