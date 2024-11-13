Chery SUV’un liderliği sürpriz değil: TIGGO7 PRO MAX’ta dikkat çeken donanımlar

13 Kasım 2024 16:36 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:54

Küresel çapta olduğu gibi Türkiye’de de hızla yükselen C-SUV sınıfında Chery markası, büyük bir çıkış yakaladı. Çin merkezli otomobil devi, Türkiye pazarına giriş yaptığı 2023 yılından bu yana önemli bir başarıya imza attı.

Mart 2023'te piyasaya giren Chery, geçen yıl toplamda 30.040 adetlik satışla SUV sınıfında liderliğini ilan etmişti. 2024’te de bu başarısını devam ettirerek, Türkiye'de SUV sınıfında en çok satan markalardan biri olmaya devam ediyor.

İlk 10 Ayda 50.811 Adet Satış Yaptı

ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) verilerine göre, Chery, 2024'ün Ocak-Ekim döneminde toplam 50.811 adetlik satış rakamına ulaşarak Türkiye'nin en çok satan dördüncü markası konumuna geldi. C-SUV ve D-SUV segmentlerinde ise açık ara liderliğini sürdüren marka, en yakın rakibinden yüzde 43 oranında önde.

Chery TIGGO7 PRO MAX: Tasarım ve Konfor Bir Arada

Chery'nin gözde modellerinden TIGGO7 PRO MAX, dikkat çekici tasarımı ve sunduğu geniş iç hacmiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Araçta bulunan geniş panoramik açılır tavan, yolculuklara ferahlık katarken, yüksek teknolojiye sahip 1.6 TGDI motoru ise performans ve verimlilik sağlıyor. Ayrıca, 24,6 inçlik çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve Türkçe sesli kontrol özelliği, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Aracın ön ve arka park radarları sürücüye park esnasında büyük kolaylık sağlarken, 50 W kablosuz hızlı şarj özelliği pratik bir çözüm sunuyor.

Uygun Fiyat ve Güçlü Satış Sonrası Hizmet

Chery TIGGO7 PRO MAX, Türkiye’de iki farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor. Fiyatlar, donanım seviyesine göre 1.627.000 TL’den başlayarak 1.980.000 TL’ye kadar çıkıyor. Chery, ayrıca müşterilerine 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti sunarken, Türkiye genelinde 50 farklı noktada yetkili servis ağı ile güçlü bir satış sonrası hizmet ağı oluşturmuş durumda. Ücretsiz 7/24 acil yol yardımı ve acil durum desteği gibi hizmetlerle de müşterilerine güven veriyor.

Kampanya ve Finansman Avantajları

TIGGO7 PRO MAX’in Intelligent versiyonu için 300.000 TL tutarında, 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajı veya 193.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Exceptional versiyonunda ise yine 300.000 TL / 12 ay / %0 faizli kredi avantajı veya 213.500 TL nakit alım indirimi mevcut. Ticari müşteriler için de Intelligent versiyonunda 600.000 TL / 6 ay / %0 faizli ticari kredi veya 193.000 TL nakit indirimi, Exceptional versiyonunda ise 600.000 TL / 6 ay / %0 faizli ticari kredi veya 213.500 TL nakit alım indirimi seçenekleri bulunuyor. Ek olarak, TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu için sınırlı sayıda araçta geçerli ÖTV muafiyeti avantajı da sunuluyor.



Chery TIGGO 8 Pro Max: Lüks ve Teknolojiyi Buluşturan SUV

Türkiye SUV pazarında ses getiren Chery’nin amiral gemisi TIGGO 8 Pro Max, şık tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu 7 kişilik SUV, her yolculuğu konforlu ve keyifli hale getiren donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Fiyat ve Kredi Avantajları

TIGGO 8 Pro Max, 1 milyon 910 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, Exceptional paketi 2 milyon 200 bin TL’ye satılıyor. Ayrıca TIGGO8 PRO MAX Intelligent versiyonunda 300.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi ve 145.000 TL nakit alım indirimi gibi cazip kampanyalar bulunuyor. Ticari müşteriler için de 600.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi imkânı ve 145.000 TL indirim fırsatı mevcut.

Yenilikçi Teknolojik Donanımlar

Aracın 24,6 inç çift LCD ekranı, yüksek çözünürlüğüyle sürüş verilerini kolayca sunarken, 8 hoparlörlü ses sistemiyle seyahatleri keyifli kılıyor. Çift bölgeli otomatik klima, her mevsim ideal sıcaklık sağlarken, ısıtmalı ve soğutmalı elektrikli koltuklar üst düzey konfor sunuyor.

Akıllı Sürüş Destek Sistemleri

ADAS gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri, sürüş güvenliğini artırarak karmaşık yol koşullarını sadeleştiriyor. Çevrimdışı sesli asistan ve kablosuz şarj gibi özellikler de kullanım kolaylığı sağlıyor.



Chery OMODA 5 PRO: Şık Tasarım ve Gelişmiş Teknoloji Bir Arada

Türkiye’de özellikle genç sürücülerin dikkatini çeken Chery’nin crossover modeli SUV OMODA 5 PRO, kapsamlı donanım yükseltmeleriyle karşımıza çıkıyor. "Hareket Halinde Sanat" temasını koruyan bu yeni model, yenilikçi tasarımı ve gelişmiş donanım özellikleriyle kullanıcıların kişiselleştirme ve işlevsellik beklentilerini karşılıyor.

Fiyat ve Kredi Seçenekleri

OMODA 5 PRO, Vision paketiyle 1 milyon 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Intelligent paket için 1 milyon 700 bin TL, Exceptional paket içinse 1 milyon 762 bin 500 TL ödenmesi gerekiyor. OMODA 5 PRO Intelligent versiyonuna özel, 300.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi veya 100.000 TL nakit alım indirimi gibi cazip kampanyalar mevcut. Ayrıca ticari müşteriler için 600.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi imkânı ve 100.000 TL indirim sağlanıyor. Exceptional paket tercih edenlere ise 198.500 TL nakit alım indirimi sunuluyor.

Donanım ve Konfor Özellikleri

Yeni OMODA 5 PRO, sürüş keyfini artırmak için küçük bir kuyruk ve tek renkli bir spoyler ile daha stabil bir sürüş sağlarken, iç mekânda kapı panellerinde kullanılan yumuşak malzemelerle lüks ve güven hissini artırıyor. Çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi, Qualcomm Snapdragon SA8155P çipiyle donatılarak performans ve verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca, direksiyon üzerindeki dokunmatik düğmeler ve vites koluna eklenen tek tuşla çalıştırma fonksiyonu sayesinde kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Chery OMODA 5 PRO, şık ve yenilikçi özellikleriyle kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi sunarken, ileri teknoloji ve cazip finansman avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Çin'in En Büyük İhracatçısı

Chery Grubu, 2023 yılında global pazarda toplamda 1.8 milyonun üzerinde araç satışı yaparak büyümesini sürdürdü. Çin’in 21 yıldır üst üste en büyük binek otomobil ihracatçısı konumunda olan Chery, 2024'ün Eylül ayında üretim bandından 15 milyonuncu aracını indirdi. Üretim faaliyetlerini Brezilya, Mısır, Kazakistan ve Malezya’da sürdüren marka, bu başarıyı çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Chery, her geçen gün artan satış rakamlarıyla Türkiye SUV pazarında güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor. Hem uygun fiyat politikası hem de sunduğu gelişmiş teknoloji ile TIGGO7 PRO MAX modeli, Türkiye’deki otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

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