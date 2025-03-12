CHP'den emekli ikramiyesi önerisi! 'Olması gereken' ücreti açıkladı!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emeklilere verilen bayram ikramiyesi miktarının artırılması gerektiğini vurguladı. Emekli ikramiyesinin 4 bin TL olduğunu hatırlatan Emir, "Olması gereken rakam, asgari ücretin yüzde 62,4'ünü, 13 bin 793 lira vereceksin. Bunun altındaki her rakam emekliyi kaderine terk etmektir." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye ekonomisinin ciddi bir çıkmazda olduğunu dile getirdi.

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Emir, ülkenin cari açık vermeye devam ettiğine dikkat çekti. Türkiye’nin en yüksek faiz uygulayan beşinci ülke konumunda olduğunu belirten Emir, "Ekonomik kriz, faizleri yükseltelim, dünyadaki yabancı para gelsin, para gelirken döviz kuru baskılansın, ekonomi yönetimi sanki başarılıymış gibi görünsün ama günü geldiğinde o sıcak para tekrar kaçsın ve yine kriz başlasın. 4-5 yıllık döngülerle bunu yaşıyoruz ve bu arada kaybeden, yoksullaşan halkımız oluyor." dedi.

'OLMASI GEREKEN' ÜCRETİ AÇIKLADI!

Kanun teklifiyle emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü anımsatan Emir, "Olması gereken rakam, asgari ücretin yüzde 62,4'ünü; 13 bin 793 lira vereceksin. Bunun altındaki her rakam emekliyi kaderine terk etmektir." sözlerini sarf etti.

Açıklamalarında enflasyon rakamlarına da değinen Emir, bu konuda yaptığı yorumlar nedeniyle TÜİK tarafından kendisine dava açıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Emir, bu senenin "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "boşanma sayılarının, yanlış ekonomi politikaları sonucu yaşanan geçim sıkıntısı nedeniyle arttığını" savundu.

MHP'NİN KARARINA CEVAP!

CHP Grup Başkanvekili Emir, bir gazetecinin, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, "CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak" sözlerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, bu konuda kendilerinin bir talebinin olmadığını söyledi. Emir, "Görüşmesinler. Ama CHP'nin bu konudaki tutumu 50 yıldır aynıdır. Bizim tarihsel tutarlığımız var." dedi.

Başka bir soru üzerine Emir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporuna ilişkin açıklamalarını eleştirdi.