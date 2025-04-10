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 | Kübra Çelepi

Çift maaş alanlar için sona gelindi! SGK yeni düzenlemeyi başlattı

Emekliler dikkat. 2008'den sonra SGK girişi olanlar, emekli olduklarında ikinci bir işte çalışamayacak. Çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecek. 2008'deki yasal düzenlemenin sonucunda emeklilikte çifte maaş dönemini sonlandırıldı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 13:57

Özellikle 2008'den sonra SGK girişi olanları yakından ilgilendirecek haber geldi. 2008 sonrasında emekli olanlar, yani girişleri 2008'den sonra olanlar, emekli olduklarında ikinci bir işte çalışamayacak. Çalışırlarsa emekli aylıklarını alamayacak, Emeklilikte çift maaş dönemi bitiyor. Hem emekli maaşını alıp hem çalıştığı iş yerinden maaş alma dönemi sona erdi.

Çift maaş alanlar için sona gelindi! SGK yeni düzenlemeyi başlattı

EMEKLİ İÇİN ÇİFTE MAAŞ DÖNEMİ BİTTİ

Konuyla ilgili konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Çoğu kimse farkında değil ancak 2008 yılında yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Emeklilikte çifte maaş dönemi son buldu. 2008 tarihinde çıkan yasayla emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildi. Prim gün sayısı işçi statüsünde çalışanlar için 7200 güne çıkartıldı. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarsa emekli olduklarında çift maaş imkanından mahrum bırakıldı.

Çift maaş alanlar için sona gelindi! SGK yeni düzenlemeyi başlattı

Geçim tek bir maaşla olmaz zaten. Emekli maaşı miktarları da zaten ortada. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar emeklilikleri gelip de emekli maaşları bağlandıklarında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamayacaklar. Çalışmaları halinde emekli maaşları kesilecek. 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle İlk defa SSK'lı, ilk defa bağkurulu, ilk defa memur veya sözleşmeli olarak çalışanlar için söz konusudur. Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emeklilik maaşını hem çalıştığınız iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor. Yani bu durumda olan kişiler ya çalışmayıp sadece emekli maaş alacak ya da çalışıp sadece çalıştığı iş yerinden maaş alacak.

Çift maaş alanlar için sona gelindi! SGK yeni düzenlemeyi başlattı
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1 EKİM 2008 VE SONRASINDA SİGORTALILAR İÇİN GEÇERLİ

Uygulama yalnızca 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı şekilde çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu tarihten önce emekli olup çalışmaya devam edenlerin ise emekli maaşında herhangi bir kesinti yaşanmayacak. Ekim 2008'den önce herhangi bir sigorta girişi olanlar yine emekli oldukları zaman sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emeklilik maaşını alacaklar hem çalıştıkları iş yerinden maaş alacaklar."

Çift maaş alanlar için sona gelindi! SGK yeni düzenlemeyi başlattı
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