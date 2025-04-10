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 | Kübra Çelepi

Gram altın 5000 liraya koşuyor! 90 günlük aldatıcı sessizlikte yapılacak tek bir şey var

Piyasalar tetikte seyrediyor. ABD, Çin dışında bütün ülkelere 90 gün itibariyle tarife uygulamayı erteledi. 90 günlük bir rahatlama dönemi başladı. Bugün Amerikan vadelileri negatifte. Hatta altın tarihi zirvelerine çok yakınlaştı, çok güçlü yükseldi. Dünyanın iki en büyük ekonomisi soğuk savaşın gölgesinde gezerken ekonomist Filiz Eryılmaz yatırımcıları uyardı. Dolar, altın, borsada beklentilerini paylaşan uzman, Türkiye ekonomisi için önemli mesajlar verdi.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 11:22

ABD, Çin haricindeki tüm ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerini 90 günlüğüne %10 seviyesine çekti. Gelişme piyasaları rahatlattı fakat tarife savaşı sona ermedi. Altın, risk ve belirsizlik nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye için enflasyonla mücadelede pozitif bir durum var. Ekonomist Filiz Eryılmaz anlattı.

Gram altın 5000 liraya koşuyor! 90 günlük aldatıcı sessizlikte yapılacak tek bir şey var

TRUMP GERİ ADIM ATTI

TGRT Haber TV'ye konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle

"ABD, Çin hariç tüm ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerini 90 günlüğüne erteledi. Önceden %24’e kadar çıkan oranlar, şimdi tüm ülkelere %10 seviyesine çekiliyor. Yalnızca Çin’e %125 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Çin ise halihazırda ABD’ye %84 uyguluyor.

Bu gelişme piyasaları rahatlattı. 90 günlük bir belirsizlik molası verildi. Trump geri adım attı ve piyasalar da bunu fiyatladı. Ancak herkes biliyor ki, 90 gün sonra eski dengeler tam anlamıyla geri dönmeyecek.

Gram altın 5000 liraya koşuyor! 90 günlük aldatıcı sessizlikte yapılacak tek bir şey var

ALTIN FİYATI NEDEN YENİDEN YÜKSELİYOR?

Amerikan borsaları %10’un üzerinde artış gösterdi, ancak altın da yükseldi. Bu çelişki ilk bakışta dikkat çekse de altın, hala riskleri ve belirsizlikleri fiyatlıyor. Tarife savaşı bitmiş değil, yalnızca geçici olarak ertelendi. O nedenle altındaki bu yükselişin daha başlangıç olduğunu söyleyebiliriz.

Yatırımcılar artık altının gerçek değerini konuşuyor. ONS altında hedefler 3.400 – 3.500 dolar seviyelerinde. Gram altında ise 4.500 – 5.000 TL aralığı telaffuz ediliyor.

Gram altın 5000 liraya koşuyor! 90 günlük aldatıcı sessizlikte yapılacak tek bir şey var

TARİFE OYUNLARI ALTINI NEREYE TAŞIR?

Tarife belirsizliği devam ettikçe altın güçlenmeye devam edecek. Daha önce hisse senedi piyasalarında zarar eden büyük oyuncular, likidite yaratmak için altın satışı yapmıştı. Şimdi o baskı ortadan kalktı ve altın olması gereken seviyelere doğru yöneliyor. Tarifelerde beklenenden kötü bir senaryo gerçekleşirse, gram altında 5.000 TL seviyeleri sürpriz olmayacak.

TÜRKİYE İÇİN 90 GÜNLÜK AVANTAJ YOK OLDU

ABD’nin tüm ülkelere %10 tarife uygulaması, Türkiye’nin önceki avantajını ortadan kaldırdı. AB, Vietnam ve Kamboçya gibi ülkelerle aynı seviyeye geldik. Ancak bu gelişme kısa vadede genel olarak olumlu sayılabilir; zira daha yüksek vergiler Türkiye’nin ihracatını daha fazla etkileyebilirdi.

Gram altın 5000 liraya koşuyor! 90 günlük aldatıcı sessizlikte yapılacak tek bir şey var
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ALTIN HEDEFLERİ ŞEKİLLENİYOR

Eğer Çin ve ABD arasındaki gerilim daha da tırmanırsa, ons altında 3.500 dolar, gram altında ise 5.000 TL hedefleri rahatlıkla mümkün hale gelebilir. Fed’in faiz indirimi adımları da altını destekleyecek diğer bir unsur. Yatırımcılar için bu tablo, orta-uzun vadeli altın pozisyonlarını yeniden değerlendirmek için önemli bir fırsat olabilir.

Tarifelerin etkisiyle ihracat zayıflasa da, iç talebin yavaşlaması ve enerji maliyetlerindeki düşüş Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, büyüme tarafında baskılar yaşansa da, enflasyon açısından pozitif bir döneme giriliyor olabilir.

2025 ALTIN İÇİN ZİRVE YILI

Trump görevde olduğu sürece volatilite bitmeyecek. 90 gün sonra yeni bir gerginlik dönemine girilebilir. Ancak mevcut koşullar altında altın hem küresel hem yerel yatırımcılar için güçlü bir güvenli liman olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar dikkat: 2025 yılı, altın için zirve yılı olabilir."

Gram altın 5000 liraya koşuyor! 90 günlük aldatıcı sessizlikte yapılacak tek bir şey var
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