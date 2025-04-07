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 | Kübra Çelepi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi

En düşük emekli maaşı Temmuz ayında 16.500 TL'ye çıkabilir. Haberi SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Hükümet yetkilileri, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını sık sık vurgularken, emekli ve memurların enflasyon farkı dışında ekstra bir refah payı alıp almayacağı da belirsizliğini koruyor. İşte emekli ve memurların merakla beklediği hesaplama.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 11:31

Çalışma hayatı ve emeklilik uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16.500 TL'ye çıkabileceğini açıkladı. Ancak bu artışın, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yeterli olup olmayacağı tartışılıyor. Emekli bu yazı bekliyor. Artış gelecek mi, yoksa sabit gelirlinin yükü daha da mı ağırlaşacak? Temmuz ayı, bu soruların cevabını belirleyecek kritik bir eşik olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ’DA 16.500 TL OLABİLİR

Dünya Gazetesi'ne yazan Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi

"Milyonlarca emekli ve sabit gelirli çalışan, Temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklanmış durumda. Çalışma hayatı ve emeklilik alanında uzman olan Özgür Erdursun, Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 16.500 TL seviyesine çıkabileceğini açıkladı.

2025’in ilk üç ayında açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon %10.06 olarak gerçekleşti. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %15.75’lik zam bu süreçte büyük oranda eridi. Memur ve memur emeklileri için de durum farklı değil; onlara yapılan %11.54’lük zam da %9.03’lük enflasyon karşısında neredeyse buhar oldu.

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz’da %15-16 oranında zam yapılması bekleniyor.
  • Memur ve memur emeklileri için ise %12-13 oranında bir artış öngörülüyor.

Bu oranlar gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı 16.500 TL civarına yükselecek. Ancak bu artış, emeklinin günlük hayatında bir rahatlama sağlayacak mı?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi
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ASGARİ ÜCRETE ZAM BEKLENMİYOR

Hükümet yetkilileri, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını sık sık vurgularken, emekli ve memurların enflasyon farkı dışında ekstra bir refah payı alıp almayacağı da belirsizliğini koruyor. Temmuz ayında hükümetin, sadece enflasyon farkını yansıtmakla mı yetineceği, yoksa ekonomik krizi hafifletici bir adım mı atacağı merakla bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi

EMEKLİ BU YAZI BEKLİYOR

Artış gelecek mi, yoksa sabit gelirlinin yükü daha da mı ağırlaşacak? Temmuz ayı, bu soruların cevabını belirleyecek kritik bir eşik olacak."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi
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