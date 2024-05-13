Çift maaşa tasarruf ayarı! SGK uzmanından kamuda çalışan emekliler için çağrı

13 May 2024 15:28 - Güncelleme : 13 May 2024 15:42

Kamuda tasarruf programı kamu kurum ve kuruluşları ile beraber vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı programda personel alımı, bina ve taşıt kiralama ve satın alımları ilgili tedbirler açıklandı. Memurların alabileceği yönetim kurulu ücreti için tavan belirlendi. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber ekranlarından tasarruf programını değerlendirdi.

Bakan Şimşek açıklamalarında şunları kaydetti:

TAŞITLAR TAKİP EDİLECEK

Kamuda taşıt sayısı ve kullanımları belirledik, etkinlikleri belirledik. Taşıtların verimli kullanılmasını sağlayacağız. Taşıt alanında kamu filo yönetim sistemiyle taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik.

Kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül bir anlayışla yönetmeyi amaçlayacak. Taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Kurumlarımız sisteme veri girişine başladı.

İlerleyen aşamada taşıtların ortak bir havuzda toplanması için zemin hazırlanacak. Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

PERSONEL ALIMINA SINIRLAMA

Kamuda yeni personel istihdamı üç yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacak. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alıyor. Bu ücretlere üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

ÇİFT MAAŞLARA DA TAVAN

Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden YK ücreti alıyor. YK ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

Çift maaşlar hakkında açıklama yapan Karakaş şunları açıkladı:

MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİ

Bir SSK emeklisi ya da bir Bağ-Kur emeklisi diyelim ki kamuda istihdam olacak. Böyle olduğu zaman sosyal güvenlik kurumu diyor ki ‘Dur, sen iki maaş alamazsın. Önce senin emekli aylığını keseyim. Ondan sonra kamuda çalış.

Şimdi bakıyoruz milletvekili hem emekli maaşını alıyor hem devletten maaş alıyor. Belediye başkanı hem Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş alıyor hem de devletten maaş alıyor.

En çok ihtiyacı olan SSK, Bağkurlu ya da memur emeklisinin maaşını kesiyorsun ancak milletvekili kesmiyorsun. Milletvekillerine sesleniyorum. Siz kendiniz bir önerge verip bu maaşı kestirebiliyor musunuz? Eğer bunu kestirebiliyorlarsa biz bunun uygulanabilir olduğ8unu göreceğiz.