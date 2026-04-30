Ekonomi
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

Çiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından periyodik olarak yapılan tarımsal destek ödemelerine dair resmi açıklama yayımlandı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan duyuruda, destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığı ifade edildi. Peki, çiftçi destek ödemeleri kapsamında küçükbaş hayvancılık, zirai don, kırsal kalkınma gibi yardımlar nasıl sorgulanır?

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 20:54

, üretici destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “1 milyar 352 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 352 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Ödemeler T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0,1,3,5,7,9 olan üreticilere ait Küçükbaş Hayvancılık Desteği ve diğer destek kalemlerini kapsıyor.
Ödemeler 30 Nisan 2026 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.
Destek kalemleri arasında Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu/Oğlak) 1 milyar 208 milyon 231 bin TL, Zirai Don Yardımı 93 milyon 200 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 30 milyon 735 bin TL ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği 20 milyon 459 bin TL bulunuyor.
Ödemelere ilişkin sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranından yapılabilecek.
Ödemelere ilişkin sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak kontrol edilebilecek.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, ödemelerin T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0,1,3,5,7,9 olan üreticilere ait Küçükbaş Hayvancılık Desteği ve diğer destek kalemlerinin 30 Nisan 2026 saat 18.00’den sonra hesaplara yatırılacağı belirtildi.

  • Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu/Oğlak) 1 milyar 208 milyon 231 bin TL
  • Zirai Don Yardımı 93 milyon 200 bin TL
  • Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 30 milyon 735 bin TL
  • Hayvan Gen Kaynakları Desteği 20 milyon 459 bin TL
  • Toplam 1 milyar 352 milyon 625 bin TL
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla 2026 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi yapmak için e-Devlet platformunda Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterlidir.

Ödeme sorgulaması yapacak vatandaşların e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
