Çiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “1 milyar 352 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Ödemelere ilişkin sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak kontrol edilebilecek.
Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, ödemelerin T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0,1,3,5,7,9 olan üreticilere ait Küçükbaş Hayvancılık Desteği ve diğer destek kalemlerinin 30 Nisan 2026 saat 18.00’den sonra hesaplara yatırılacağı belirtildi.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla 2026 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi yapmak için e-Devlet platformunda Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterlidir.
Ödeme sorgulaması yapacak vatandaşların e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.