Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “1 milyar 352 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

HABERİN ÖZETİ Çiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 352 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. 1 milyar 352 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0,1,3,5,7,9 olan üreticilere ait Küçükbaş Hayvancılık Desteği ve diğer destek kalemlerini kapsıyor. Ödemeler 30 Nisan 2026 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak. Destek kalemleri arasında Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu/Oğlak) 1 milyar 208 milyon 231 bin TL, Zirai Don Yardımı 93 milyon 200 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 30 milyon 735 bin TL ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği 20 milyon 459 bin TL bulunuyor. Ödemelere ilişkin sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranından yapılabilecek.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, ödemelerin T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0,1,3,5,7,9 olan üreticilere ait Küçükbaş Hayvancılık Desteği ve diğer destek kalemlerinin 30 Nisan 2026 saat 18.00’den sonra hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu/Oğlak) 1 milyar 208 milyon 231 bin TL

Zirai Don Yardımı 93 milyon 200 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 30 milyon 735 bin TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği 20 milyon 459 bin TL

Toplam 1 milyar 352 milyon 625 bin TL

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla 2026 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi yapmak için e-Devlet platformunda Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterlidir.

Ödeme sorgulaması yapacak vatandaşların e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.