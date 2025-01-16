Çiftçinin enflasyonu belli oldu! Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yükseldi

16 Ocak 2025 10:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Tarım-ÜFE yıllık yüzde 37,01 arttı, aylık yüzde 0,39 azaldı.

TÜİK, tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) aylık %0,39 azalırken, yıllık %37,01 arttı.

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ BELLİ OLDU

Tarım-ÜFE’de, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre;

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış,

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış,

su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre;

tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 1,68 artış,

çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,87 azalış,

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,77 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,49 azalış ile yağlı meyveler oldu.