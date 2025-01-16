İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

16 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:46

İslam Memiş, ABD açıklanan enflasyon verilerinin ardından piyasalar için dolar, altın, gümüş ve euro fiyat beklentilerini paylaştı. Önümüzdeki hafta ayın 20'sinde Trump resmi olarak görevi devre alacak ve küresel piyasalar için vereceği mesajlarda bütün enstrümanlar üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. İslam Memiş kritik hafta öncesinde yatırımcılara "Kendime çözüm önerilerim ve tercihlerim" başlığı altında önemli ipuçları verdi. Nakit para ihtiyacı olanları da uyardı.

Altın fiyatları, ABD’nin açıkladığı enflasyon​ verisinin ardından hareketlendi. Gram ve çeyrek altın fiyatları da ons altının performansına bağlı olarak benzer bir seyir izliyor. Öte yandan, gelecek hafta başlayacak olan Donald Trump’ın önerdiği gümrük vergileri, enflasyon konusundaki endişeleri artırıyor. Finans analisti İslam Memiş​, hem iç hem dış piyasalar hakkında önemli uyarılarda bulunarak nakit para ihtiyacı olanlara seslendi.

NAKİT PARAYA İHTİYACI OLANLAR DİKKAT

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Amerika'daki enflasyon verisinden sonra bir hazırlık yapmak gerektiğini hafta başında zaten ifade etmiştim. Artık gözler Amerika Merkez Bankası FED'de olacak. Çünkü gelen raporlarda faiz indirimleri bitti, mesajları yatıyor. Piyasalarda güçlü bir dolar veya yüksek bir faiz istemeyen Trump var. Bu hafta Biden'ın son haftası ve veda turları yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ayın 20'sinde Trump resmi olarak görevi devre alacak ve küresel piyasalar için vereceği mesajlarda bütün enstrümanlar üzerinde önemli bir etkiye neden olacak.

Bu hafta dolar bütün dünyada, bütün uluslararası piyasalarda değer kazanmıştı. Dolar karşısındaki varlıklar da pazartesi günü sert bir şekilde geriledi.

Hem sterlin dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler beklediğim, buraların ucuz olduğunu ifade etmiştim. Özellikle nakide ihtiyacı olan arkadaşlarımızın çarşamba gününden sonrasını değerlendirmesi gerek. Nakide ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bu nakit ihtiyaçlarını gidermesi gerektiğini söyleyebilirim.

AL-SAT İŞLERİ TÜRKİYE'DE BİTTİ

Yine ev alacaklar, araba alacaklar bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Özellikle dolar ve euro yatırım aracı değildir. Ancak euro ile ticaret yapan dolarla ticaret yapanlar için bu baskıların kalıcı olacağını beklemediğimi ifade etmek isterim.

Euro tarafında ödemesi olan arkadaşlarımızın nakitleri varsa veya nakit hazırlayabiliyorlarsa bu seviyeleri tekrar ucuz olarak görmesi gerektiğini söyleyebilirim.

“Altın, gümüş düşecek diye bozdurdum, bugün düşmedi” diyen kardeşim;

1- Ons ve gramı ayırt edemeyecek kadar finansal okur yazarlığını artırmadığın için

2- Al-sat işleri Türkiye’de biteli 3 yıl olduğunu kavrayamadığın için

3- Bu işler yapılarak küçük yatırımcının para kazanamayacağını bilmediğin için

SEN HEP KAYBEDEN OLACAKSIN

Küçük paralarınI al, at kenara biriktir, hazırından olma kardeşim. Üç kuruş birikiminden olma kardeşim.

Kendime çözüm önerilerim ve tercihlerim:

Dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyorum ancak döviz ile ticaret yapıyorum.

TL var döviz borcumu kapatırırmıydım?

Cevap: Evet

Döviz borç alırmıydım?

Cevap: Hayır

Dolar mı ucuz, Euro mu?

Cevap: Euro

Dövizi yatırım olarak görüyorum ve döviz birikimi yapıyorum, dolar mı Euro mu?

Cevap: Euro"