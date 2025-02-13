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 | İrem Çınar

Çiğ süt için yeni tavsiye fiyatı belli oldu! Maliyet arttı, üretici zam istedi

TÜSEDAD, Ocak ayı için 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını 24,30 TL olarak belirledi. Aralık ayında 23,52 TL olan fiyat, yüzde 20 kâr marjı dikkate alınarak güncellendi. Ocak ayında 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 20,50 TL'ye yükselirken, sıcak süt için önerilen fiyat 22,80 TL olarak açıklandı. Asgari ücretteki artış ve yem fiyatlarındaki yüzde 6'lık zam, maliyetleri yukarı çeken temel faktörler arasında yer aldı.

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Çiğ süt için yeni tavsiye fiyatı belli oldu! Maliyet arttı, üretici zam istedi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:57

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ocak 2025 dönemi için soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını 24,30 TL olarak belirledi. Dernek, bu fiyatın üreticiler için sürdürülebilir bir kazanç sağlarken aynı zamanda arz-talep dengesini koruyacağına dikkat çekti. Geçtiğimiz ay 23,52 TL olan fiyat, Ocak ayında yüzde 20 kâr marjı esas alınarak güncellendi.

SICAK SÜT İÇİN USK FİYATI DESTEKLENİYOR

TÜSEDAD, sıcak çiğ süt için Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) önerdiği 22,80 TL/lt fiyatını benimsediklerini duyurdu. Ocak ayında çiğ süt üretim maliyeti 20,50 TL olarak hesaplanırken, 1,50 TL’lik soğutma maliyeti düşüldüğünde sıcak süt için üretim maliyeti 19,00 TL’ye denk geliyor.

MALİYET ARTIŞLARININ NEDENLERİ

TÜSEDAD’a göre Ocak ayı itibarıyla çiğ süt üretim maliyeti bir önceki aya göre 90 kuruş artış gösterdi. Bu yükselişte etkili olan faktörler şu şekilde sıralandı:

Kesif yem fiyatlarına yapılan yüzde 6’lık zam,
Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışın personel giderlerine yansıması,
Reforme hayvan kesim fiyatlarında ve buzağı satışlarında kayda değer bir değişiklik olmaması.

ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ETKİSİ

2025 yılı başında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam, çiğ süt üretim maliyetlerine doğrudan etki etti. TÜSEDAD, personel giderlerinin toplam maliyet içindeki payının yüzde 14,27’den yüzde 17,79’a yükseldiğini belirtti. Bu durum, litre başına maliyete 65 kuruş ek yük getirdi.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ İÇİN DENGELİ BİR FİYAT POLİTİKASI

TÜSEDAD, çiğ süt fiyatlarının maliyetler göz önünde bulundurularak belirlenmesinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacağını vurguladı. Dernek, her ay düzenli olarak üretim maliyetlerini analiz edip, üzerine ortalama yüzde 20 kâr ekleyerek tavsiye fiyat açıkladıklarını belirtti. Bu fiyat politikasının sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik öneme sahip olduğu ifade edilirken, önümüzdeki aylarda da piyasa koşullarına göre güncellemeler yapılacağı bildirildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 Süt Fiyatları Ne Olur?
Ocak ayı için 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını 24,30 TL olarak açıkladı. Bir önceki ay 23,52 TL olan tavsiye fiyatı, yüzde 20 kâr marjı esas alınarak belirlendi.
ETİKETLER
#süt
#Yeşil
#çiğ süt
#süt ürünleri
#Ekonomi
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