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 | Bengü Sarıkuş

Çiğ süt üreticisine 19,1 milyar lira destek

Dünya Süt Günü'nde Türkiye'nin süt karnesi çıkarıldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de çiğ süt üretimi geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona ulaştı.

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Çiğ süt üreticisine 19,1 milyar lira destek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 17:38

"1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de çiğ süt üretimi geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona ulaştı. Bu üretimin yüzde 93,6'sını inek, yüzde 4'ünü koyun, yüzde 2,1'ini keçi ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu. Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı da bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 1 milyon 15 bin 647 tona çıktı. Söz konusu miktar, ocak-mart döneminde de 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 2 milyon 854 bin 383 ton oldu.

Çiğ süt üreticisine 19,1 milyar lira destek

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE ARTTI

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 431 bin 927 tona yükseldi. Türkiye, inek sütü üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa ülkeleri arasında da 3'üncü sırada yer alıyor. Ülkede süt ve süt ürünleri tüketimi de kişi başına yıllık yaklaşık 263 litre olarak hesaplandı.

Çiğ süt üreticisine 19,1 milyar lira destek

VERİMLİLİK ODAKLI BAŞARI ÖN PLANA ÇIKIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilerin girdi maliyetlerine katkı sağlanması ve üretimin sürdürülebilirliği için çiğ süt desteklerine devam ediyor.

Çiğ sütte bu yıl uygulanmaya başlanan yeni destekleme modeliyle, temel desteklerin yanında yönlendirici ve verimlilik odaklı başlıklar ön plana çıkıyor. Böylece, kaliteli çiğ süt üretiminin artırılması, spekülatif piyasa hareketliliğinin önlenmesi, hayvancılık işletmelerinin gençleştirilmesi, kadınların üretimde aktif rol oynaması ve belirlenen bölgelerde üretim planlamasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Çiğ süt üreticisine 19,1 milyar lira destek

KALİTEYİ TUTTURANA EK PRİM

Bakanlıkça, hayvancılık işletmeleri içerisinde önemli paya sahip aile işletmeleri, kadın, genç ve kalite kriterlerini sağlayan üreticiler ile ari işletmeler için ilave destek primi ödeniyor. Bu kapsamda, 2020'de üreticilere 2 milyar 229 milyon 750 bin lira çiğ süt desteği ödendi. Bu tutar, 2021'de 2 milyar 337 milyon 150 bin lira, 2022'de 4 milyar 746 milyon 602 bin lira ve 2023'te 4 milyar 258 milyon 355 bin lira olarak gerçekleşti.

Çiğ süt üreticisine 19,1 milyar lira destek

Üreticilere geçen yıl 5 milyar 517 milyon 772 bin lira destekleme ödemesi yapılırken, 2020-2024 dönemindeki destek tutarı 19 milyar 89 milyon 629 bin lira olarak kayıtlara geçti.

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