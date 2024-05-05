Çikolata fiyatlarında düşüş olacak mı? Kakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı düşüşü yaşanıyor!

05 May 2024 13:38 - Güncelleme : 05 May 2024 13:39

Tüm dünyada arz endişesi sebebiyle artan kakao fiyatları ton başına 11 bin 722 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı. Fildişi Sahili ve Gana’daki büyük kakao fabrikalarının iklim sorunları sebebiyle üretimi kısma veya durdurma kararı alması sonrasında, kakao fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Yatırımcılara yapılan teminat tamamlama çağrıları sonrasında ise tarihin en hızlı düşüşünü yaşayan kakao fiyatları ton başına 8 bin dolara düştü.

'FİYATLAR DÜŞMESİ YÖNÜNDE BEKLENTİLERİMİZ VAR'

Yaşanan ekonomik dalgalar sonrasında konuyla ilgili Anadolu Ajansına açıklamalar yapan vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen şu ifadeleri kullandı:

"Kakao fiyatları bir süreden beri yükseliyordu. Tabii bunun arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi özellikle Batı Afrika'da üretimin azalmasıydı. Bu üretim neden azalmıştı? Yağışlar beklenenden daha fazla, mevsim normallerinin üzerinde olunca kakao ağaçları hastalanmıştı. Bundan dolayı da rekolte azalmıştı. Peki neden Batı Afrika bu kadar önemliydi? Çünkü dünya kakao üretiminin yaklaşık yüzde 60-70'i bu bölgeden geliyor. Çok ciddi bir rakam. Tabii ki buradaki rekolte düşünce doğal olarak arz ciddi bir düşüş gösteriyor. Düşüş gösterince de fiyatlar hızlı bir şekilde yukarıya doğru gidiyordu.

En büyük etkilerden bir tanesi de tabii bir senede üç katına yaklaşan bir fiyat vardı. Bu da doğal olarak ilk kar satışlarının da gelmesine yol açıyor. Pozisyonlar kapanıyor. Artık arz tarafında daha fazla azalma beklemiyoruz. Bu şekilde de fiyatların düşmesi yönünde beklentilerimiz var”