Çin 9 maddelik yeni planını duyurdu! Dış ticaret engelleriyle başa çıkmaya çalışıyor

21 Kasım 2024 14:51 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:00

Ticarette daha fazla dış engelin ortaya çıkması riskiyle Çin Ticaret Bakanlığı, zorlu iklim koşullarında ihracatçılara yardımcı olmak için dokuz maddelik bir plan duyurdu.

Çin, dış ticaret engelleriyle başa çıkmak için ihracat sektörüne politikalarla yardımcı olacağını açıkladı. Ülkenin ihracatçılarına çalkantılı bir ticaret ikliminde yardımcı olmak için doğrudan rehberlik sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, perşembe günü yayınladığı bildiride, işletmelerin "mantıksız dış ticaret kısıtlamalarına aktif olarak cevap vermesine" ve "ihracat için iyi bir dış ortam oluşturmasına" yardımcı olacağını söyledi.

ÇİN YENİ ÖNLEMLER AÇIKLADI

Dış ticaretin istikrarlı büyümesini teşvik etmek ve olumlu ekonomik toparlanma eğilimini pekiştirmek ve güçlendirmek amacıyla alınması gereken tedbirlerin sıralandığı dokuz maddelik belgede, ihracat kredi sigortası kapsamının genişletilmesi ve uluslararası ticarette yer alan işletmelere daha fazla finansman desteği sağlandı.

Ülkenin bölgeleri, özellikle sınır ötesi ticarette büyük bir paya sahip olanlar, üzerlerine düşeni yapmaya teşvik edildi. Bakanlık, "Tüm yerel yönetimler politika uygulamasını teşvik etmek için çabalarını yoğunlaştırmalı ve büyük dış ticaret illeri öncülük etmeli ve rollerini daha iyi oynamalıdır" dedi.

E-TİCARETİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Ayrıca, Çin'in küresel ticaretteki payına uyum sağlamak amacıyla uluslararası ödemelerde kendi para birimine daha büyük bir pay ayırması nedeniyle, yurtdışı ödemeler ve yuan döviz kurunun temel istikrarı da önemli ilgi odakları arasında yer aldı. Bakanlık ayrıca, ülke ekonomisinde parlayan bir nokta haline geldiğini belirttiği sınır ötesi e-ticaretin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, Çin'in ayrıca özel tarım ürünleri ve diğer emtiaların ihracatını artıracağını, aynı zamanda hayati önem taşıyan ekipman ve enerji kaynaklarının ithalatını destekleyeceğini belirtti.

VİZESİZ GİRİŞ MEKANİZMASI GENİŞLETİLECEK

Vizesiz giriş mekanizmasının personel değişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla "düzenli bir şekilde" genişletileceği belirtildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı ve uluslararası ticaret müzakerelerinde Çin'i sıklıkla temsil eden Wang Shouwen'in, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, Çin Halk Bankası ve Gümrük Genel İdaresi yetkilileriyle birlikte cuma sabahı yeni önlemler hakkında medyaya brifing vermesi bekleniyor.

TRUMP İLE DÜNYA TİCARETİ

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, sürdürülebilir büyümeyi sağlama çabasında bir dizi dış zorlukla karşı karşıya kalıyor.

ABD'de başkan seçilen Trump, yeniden seçilme kampanyası sırasında Çin'den yapılan tüm ithalata yüzde 60 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pekinli bir kamu yönetimi profesörü, alınan önlemlerin çoğunun yeni olmadığını ancak bunların, Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinin ardından yeniden başlayacak veya yoğunlaşacak bir ticaret savaşı tehdidini azaltmanın yollarını incelediğini gösterdiğini söyledi.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te Joe Biden'dan devralacak Trump'ın seçim kampanyasında "Önce Amerika" stratejisiyle vadettiği ekonomik planın ülke ekonomisi ve küresel ticarete önemli etkilerinin olacağı öngörülüyor.