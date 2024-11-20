Çin Merkez Bankası faiz kararını verdi

20 Kasım 2024 16:08 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:10

Çin Halk Bankası, son ekonomik teşvik programlarının sonuçlarını değerlendirirken Çarşamba günü birincil referans kredi faiz oranlarını sabit bıraktı.

Çin sıkıntılı ekonomiyi canlandırmak için harekete geçti! Yılların en cesur teşviki uygulamaya kondu

Çin sıkıntılı ekonomiyi canlandırmak için harekete geçti! Yılların en cesur teşviki uygulamaya kondu

Çin​ Halk Bankası (PBOC), çarşamba günü birincil referans kredi faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Bir yıllık kredi ana faiz oranı yzüde 3,1'de sabit kalırken, beş yıllık LPR yüzde 3,6'da kaldı.Reuters tarafından anket yapılan piyasadaki analistler, PBOC'nin ay boyunca borç verme oranlarını sabit tutma hamlesini doğru bir şekilde tahmin etmiş oldu.

ÇİN FAİZİ SABİT TUTTU

JLL'de araştırma başkanı Bruce Pang, Çin ticari bankalarındaki tarihsel olarak düşük net faiz marjlarının daha düşük kredi oranlarını teşvik etme kapasitelerini engellediğini gözlemledi.

Yıl sonundan önce ek politika oranı kesintileri olası görünmese de, 2025'te oran indirimleri potansiyelinin devam ettiği görüşü hakimiyet kazandı.

Faiz oranlarını tutma kararı, geçen ay hem bir yıllık hem de beş yıllık LPR'lerde 25 baz puanlık bir düşüşün ardından geldi. Bu, Çin'den gelen Ekim ayındaki ekonomik verileri takip etti ve son teşvik açıklamalarının dalgasına rağmen ekonominin ılımlı ivmesini vurguladı.

Çin'in Ekim ayındaki endüstriyel üretimi ve sabit varlık yatırım genişlemesi beklenenden yavaş hareket etti. Ocak ayından Ekim ayına kadar gayrimenkul yatırımındaki yıllık düşüş bir önceki yıldan daha da arttı.

Sadece perakende satışları beklentileri aşarak yıllık yüzde 4,8'lik bir artış gösterdi ve bu da ekonomik teşvikin Çin ekonomisinin belirli sektörlerine nüfuz etmeye başladığının sinyalini verdi.

Çin yetkilileri, uzayan konut krizi ve zayıf tüketici ve iş dünyası güveni nedeniyle yavaşlayan ekonomik büyümeyi canlandırmak için Eylül ayı sonundan bu yana teşvik açıklamalarını artırdı.