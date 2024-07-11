Çin ve AB gerildi misilleme geldi! İki blok ticaret savaşına artık daha yakın

11 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:15

Çin Ticaret Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin soruşturmasının demir yolu, güneş ve rüzgar enerjisi ve güvenlik ekipmanları da dahil olmak üzere bir dizi sektörü kapsayacağını söyledi. Bunlar, AB'nin son aylarda bir dizi yeni araçla hedef aldığı alanlar oldu. Pekin ise AB'nin haksız uygulamalara karşı kendini koruduğunu savunuyor.

ÇİN VE AB BLOĞU GERİLDİ

Çin, Çarşamba günü Avrupa Birliği'nin 27 ülkeden oluşan bloktaki projelere teklif veren Çinli şirketlere yönelik soruşturmalarında haksız ticaret uygulamaları olduğunu ifade ederek misilleme soruşturması başlattı.

Bu hamle, iki ekonomik dev arasındaki büyüyen ticaret savaşının en büyük adımı oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı, soruşturmanın rüzgar enerjisi, fotovoltaik, güvenlik ekipmanları ve elektrikli trenlere odaklanacağını bildirdi.

AB, Çin'in şirketlerine verdiği sübvansiyonların İspanya, Yunanistan, Fransa, Romanya ve Bulgaristan'da ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle rekabette "haksız avantaj" sağlayıp sağlamadığına dair soruşturma başlatmıştı.

ÇİN'DEN AB'YE MİSİLLEME SORUŞTURMASI

Çin, AB soruşturmasına cevap olarak Avrupa Birliği'ni korumacılık ve sübvansiyon tanımının "pervasızca çarpıtılması" ile suçladı. AB ayrıca Romanya'da 455 megavatlık bir güneş enerjisi parkı ve Bulgaristan'da 20 elektrikli tren tedariki için teklif veren Çinli şirketleri de araştırdı.

AB, ayrıca haziran ayında Çin'den gelen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini artırarak, Pekin'in ihracatlara yönelik sübvansiyonları nedeniyle yaşanan ticaret anlaşmazlığını tırmandırdı.AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Çinli otomobil üreticilerine yüzde 10'luk mevcut vergi oranından yüzde 38'e kadar ek vergiler getirecek geçici tarifeler uygulayacağını duyurdu.

Çin soruşturması 10 Ocak'tan önce tamamlanacak ve üç ay daha uzatılarak Nisan ayına kadar uzatılabilecek. Soruşturma Çin Ticaret Odası Makine ve Elektronik Ürünleri İthalat ve İhracatı tarafından talep edildi.