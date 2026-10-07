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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:34

Çin altından vazgeçmiyor: Trilyon dolarlık altın rezervi

Çin Merkez Bankası, eylül ayında da altın rezervlerini artırdı. Böylece Pekin'in kesintisiz altın alım serisi 23. aya ulaşırken, ülkenin döviz rezervleri ise küresel piyasalardaki kur ve değerleme etkisiyle 3,4 trilyon dolara geriledi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Çin altından vazgeçmiyor: Trilyon dolarlık altın rezervi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:34

'in altın iştahı eylül ayında da hız kesmedi. (), rezervlerine bir kez daha altın ekleyerek üst üste 23. ayda da alım yaptı. PBOC verilerine göre, Çin'in eylül sonu itibarıyla 77,47 milyon onsa, yaklaşık 2 bin 409,59 tona yükseldi.

Çin altından vazgeçmiyor: Trilyon dolarlık altın rezervi

Ağustos sonunda rezervler 76,73 milyon ons, yaklaşık 2 bin 386,57 ton seviyesindeydi. Yani Çin yalnızca bir ayda rezervlerine 740 bin ons, yaklaşık 23,02 ton daha altın ekledi.

BİR AYDA 23 TONLUK ALTIN ALIMI

Son veriler, Çin'in altın rezervlerini büyütme politikasını eylül ayında da sürdürdüğünü ortaya koydu. Böylece kesintisiz alım serisi 23 aya çıkarken, rezervlerdeki aylık artış da dikkat çekti. Pekin'in kasasındaki altın miktarı ağustostan eylüle yaklaşık 23,02 ton artış gösterdi.

Çin altından vazgeçmiyor: Trilyon dolarlık altın rezervi

DÖVİZ REZERVLERİ 3,4 TRİLYON DOLARA GERİLEDİ

Altın rezervleri yükselirken Çin'in döviz rezervlerinde ise ters yönde bir hareket yaşandı. Çin Devlet Döviz İdaresi'nin (SAFE) verilerine göre, ülkenin döviz rezervleri eylül sonunda 3 trilyon 400,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Rezervler ağustos sonuna kıyasla 38,1 milyar dolar, yani yüzde 1,11 azaldı. SAFE, bu düşüşte eylül ayında doların güçlenmesi ve küresel varlık fiyatlarının genel olarak gerilemesi sonucu ortaya çıkan kur çevrim ve değerleme etkilerinin belirleyici olduğunu açıkladı.

Çin altından vazgeçmiyor: Trilyon dolarlık altın rezervi

SAFE'DEN ÇİN EKONOMİSİNE İLİŞKİN MESAJ

Kurum, Çin ekonomisinin genel olarak istikrarlı görünümünü koruduğunu belirtti. Büyümenin itici güçlerinde ve ekonomik yapıda iyileşmenin sürdüğüne dikkat çeken SAFE, bu görünümün ülkenin döviz rezervlerindeki temel istikrarı desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

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ETİKETLER
#Çin
#altın rezervleri
#çin merkez bankası
#Pboc
#Safe
#Ekonomi
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