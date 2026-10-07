Çin altından vazgeçmiyor: Trilyon dolarlık altın rezervi

Çin'in altın iştahı eylül ayında da hız kesmedi. Çin Merkez Bankası (PBOC), rezervlerine bir kez daha altın ekleyerek üst üste 23. ayda da alım yaptı. PBOC verilerine göre, Çin'in altın rezervleri eylül sonu itibarıyla 77,47 milyon onsa, yaklaşık 2 bin 409,59 tona yükseldi.

Ağustos sonunda rezervler 76,73 milyon ons, yaklaşık 2 bin 386,57 ton seviyesindeydi. Yani Çin yalnızca bir ayda rezervlerine 740 bin ons, yaklaşık 23,02 ton daha altın ekledi.

BİR AYDA 23 TONLUK ALTIN ALIMI

Son veriler, Çin'in altın rezervlerini büyütme politikasını eylül ayında da sürdürdüğünü ortaya koydu. Böylece kesintisiz alım serisi 23 aya çıkarken, rezervlerdeki aylık artış da dikkat çekti. Pekin'in kasasındaki altın miktarı ağustostan eylüle yaklaşık 23,02 ton artış gösterdi.

DÖVİZ REZERVLERİ 3,4 TRİLYON DOLARA GERİLEDİ

Altın rezervleri yükselirken Çin'in döviz rezervlerinde ise ters yönde bir hareket yaşandı. Çin Devlet Döviz İdaresi'nin (SAFE) verilerine göre, ülkenin döviz rezervleri eylül sonunda 3 trilyon 400,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Rezervler ağustos sonuna kıyasla 38,1 milyar dolar, yani yüzde 1,11 azaldı. SAFE, bu düşüşte eylül ayında doların güçlenmesi ve küresel varlık fiyatlarının genel olarak gerilemesi sonucu ortaya çıkan kur çevrim ve değerleme etkilerinin belirleyici olduğunu açıkladı.

SAFE'DEN ÇİN EKONOMİSİNE İLİŞKİN MESAJ

Kurum, Çin ekonomisinin genel olarak istikrarlı görünümünü koruduğunu belirtti. Büyümenin itici güçlerinde ve ekonomik yapıda iyileşmenin sürdüğüne dikkat çeken SAFE, bu görünümün ülkenin döviz rezervlerindeki temel istikrarı desteklemeye devam ettiğini ifade etti.