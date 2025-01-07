Çin dolar satıp kasayı altınla dolduruyor

07 Ocak 2025 16:21 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:22

Çin Merkez Bankası, kasımdan sonra aralık ayında da altın alımlarını sürdürerek rezerv miktarını artırırken, döviz rezervlerinde yaşanan düşüş ve altının toplam değerindeki gerileme dikkat çekti.

Çin Merkez Bankası​, kasım ayında başladığı altın​ alımlarını aralık ayında da sürdürdü. Ülke, rezervlerini artırarak dikkat çekiyor. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) açıkladığı verilere göre, aralık sonunda ülkenin altın rezervleri 73,29 milyon onsa ulaştı. Kasım ayında bu miktar 72,96 milyon ons seviyesindeydi.

ALTIN MİKTARI ARTARKEN REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Altının miktarı artsa da, rezervlerin toplam değeri düşüş gösterdi. Kasım ayında 193,43 milyar dolar olan altın rezervlerinin değeri, aralık sonunda 191,34 milyar dolara geriledi. Döviz rezervleri de azaldı. Kasım sonunda 3 trilyon 266 milyar dolar olan döviz rezervleri, aralık ayında 3 trilyon 202 milyar dolara düştü. Bu durum, piyasanın beklentisi olan 2,25 trilyon doların üzerinde bir rakamla dikkat çekti.

Çin, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 18 ay süren altın alımlarına ara vermişti. Ancak kasımda yeniden alıma başlayan ülke, son iki aydır rezervlerini düzenli olarak artırıyor. Altın alımları, Çin’in ekonomik istikrarını güçlendirme ve küresel dalgalanmalara karşı koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Çin'in ekonomideki etkinliğini artırma çabalarının bir parçası.