Çin ekonomisinde durgunluk! Altın talebinde rekor gerileme

28 Ekim 2024 09:04 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:29

Dünya en büyük altın tüketicisi olan Çin'deki altın talebi geriledi. Ülkenin merkez bankası alımları altın fiyatları rekor seviyelere taşımıştı. Çin'deki toplam talep, üçüncü çeyrekte beşte birden fazla düştü.

Altın fiyatları bu kez çakıldı! İşte 28 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları bu kez çakıldı! İşte 28 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Çin'deki altın talebinin düşüşe geçmesi gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Fiyatların rekor seviyelere çıkması ülkedeki ekonominin durmasıyla mücevher tüketiminin azalması üçüncü çeyrekte beşte birden fazla gerilemeye neden oldu.

MÜCEVHER TÜKETİMİ GERİLEDİ

Bloomberg'te yer alan habere göre, Pazartesi günü Çin Altın Konseyi'nden alınan verilerle yapılan hesaplamada Çin’de toplam talep Eylül ayına kadar olan üç ayda yüzde 22 düşerek 218 tona geriledi. Ülkedeki ekonomik durgunluktan etkilenen mücevher tüketimi ise yüzde 29 düşerek 130 tona geriledi. Külçe ve madeni paralar yüzde 9 düşüşle 69 ton oldu.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altın fiyatları dünya genelinde bu yıl yaklaşık üçte bir oranında yükseldi. Altın fiyatları merkez bankalarının alımları ile devam eden güvenli liman alımlarıyla rekor seviyelere yükseldi. Bu artış, birçok Çinli tüketicinin ekonomideki uzun süreli yavaşlamanın getirdiği gerginliği hissettiği bir zamanda mücevher alımlarını çok daha pahalı hale getirdi.