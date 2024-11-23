Çin iddialı planını duyurdu! "2029 yılına kadar..."

23 Kasım 2024 16:43 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:52

Çin'in veri ajansı, 2029 yılına kadar verileri temel bir kaynak olarak yönetmek için ulusal bir dijital altyapı geliştirmeyi amaçlayan iddialı bir planını açıkladı.

Ulusal Veri İdaresi'nin Cuma günü yayınladığı taslak yönergelerine göre, dijital ekonominin büyümesi "daha iyi veri dolaşımı, kullanımı ve değer çıkarımı" talebini artırdı. Aktif bir hükümet rolü ve işlevsel bir pazar ihtiyacını vurguladı.

ULUSAL VERİ ALTYAPISINA SAHİP OLMAYI PLANLIYOR

Belgede, verimliliği eşitlikle dengeleyen, veri unsurlarının kendine özgü özelliklerini barındıran ve verinin değerinden ve faydasından yararlanan ulusal bir veri altyapısı oluşturmanın amaçlandığı belirtildi.

NDA, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzlar, 1 Aralık'a kadar kamuoyunun geri bildirimine açık olacak.

Özellikle Çin​ ve ABD arasında, ulusal güvenlik endişelerinin yoğunlaştığı, teknoloji ve dijital altyapı alanında küresel rekabetin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Nisan ayında NDA, kapasiteyi yarıya indirmek için 2025'e kadar bir son tarihle entegre bir bilgi işlem gücü ağının inşasını hızlandıracağını söyledi.

ÇİN, İŞLEM GÜCÜNDE ABD'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA

Çin Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden doçent Zeng Liaoyuan, veri altyapısının "Çin'in hızla değişen dijital ortamda rekabet gücünü artırmada hayati önem taşıdığını" söyledi.

Yönergelere göre, plan ulusal güvenliği sağlarken veri paylaşım süreçlerini basitleştiriyor. Verilerin nasıl yönetildiği konusunda şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik etmeyi, çeşitli sektörler ve kuruluşlar arasında sorumlu bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçladığını söylüyor. NDA ayrıca, Çin'in dijital ekonomi hedeflerine katkıda bulunarak ulusal standartları karşılamak için veri kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Yönergeye göre, altyapının 2029 yılına kadar üç aşamada geliştirilmesi planlanıyor.

2024-2026 yılları arasında odak noktası, "dizin tanımlama, kimlik kaydı ve arayüz gereksinimleri için birleşik standartlar" da dahil olmak üzere veri yönetimi için temel standartları belirlemek amacıyla temel endüstrilerde teknoloji rotalarının test edilmesi olacak.

2027-2028 yılları arasında büyük şehirler arasında geniş çaplı veri paylaşımı ve iş birliğine olanak sağlayan kapsamlı bir çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

2029 yılına kadar veri dolaşımını, veri kullanım verimliliğini ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için birleşik bir ulusal veri altyapısının oluşturulması gerekiyor.