Çin tonlarca altın almaya başladı! Fiyatları tetikleyecek

04 Şubat 2025 09:34 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:38

Çin’de altın talebi hızla yükselirken, Londra’dan ABD’ye altın akışı sürüyor. Güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler ise gümüş piyasasında belirsizliği artırıyor.

Çin’de altına olan talep yeniden canlanırken, İngiltere ve ABD arasındaki fiziksel altın akışı devam ediyor. Öte yandan, güneş enerjisi sektöründe gümüş kullanımının zirveye ulaşıp ulaşmadığı tartışılıyor.

ÇİN’DE ALTIN TALEBİ ARTIŞTA

Değerli maden uzmanlarına göre, Çin’deki toptancılar altın talebinde bir yükseliş bekliyor. Şanghay Altın Borsası’ndan (SGE) yapılan çekişler, yılın başında genellikle artış gösteriyor. Özellikle Çin Yeni Yılı öncesinde altın üreticileri ve kuyumcular stoklarını artırıyor.

Geçen yıl boyunca yapılan toplam çekişler, 1.450 ton ile son yılların en düşük seviyelerinden biri oldu. Ancak Aralık ayında bu çekişlerde aylık bazda %23’lük bir artış yaşandı. Uzmanlar, Ocak ayında da ortalama 190 tonluk çekiş olabileceğini öngörüyor.

Çin’de altın talebinin yükselmesi, fiyat hareketlerine de bağlı. 2025’in başından bu yana altın fiyatları her hafta artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta ons başına 2.830,75 dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Ancak bu fiyat artışları, Çin Yeni Yılı dönemindeki hediyelik altın talebini olumsuz etkileyebilir.

LONDRA’DAN ABD’YE ALTIN AKIŞI SÜRÜYOR

Öte yandan, Londra’dan ABD’ye yapılan altın sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor. Son haftalarda COMEX depolarına taşınan altın miktarı 30 bin kilogramı buldu. Bu, Ağustos 2022’den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. ABD’de olası gümrük vergilerinden etkilenmemek isteyen yatırımcılar ve kurumlar, altın stoklarını hızla artırıyor.

Londra’daki altın depolarında yoğunluk yaşanırken, altın teslim süreleri de giderek uzuyor. Normalde birkaç gün içinde teslim edilen altın, artık bir aya kadar bekleme süresi gerektirebiliyor.

GÜMÜŞ İÇİN BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Gümüş piyasasında ise farklı gelişmeler yaşanıyor. Özellikle güneş panellerinde kullanılan gümüş talebi zirveye ulaşıp ulaşmadığı konusunda belirsizlik sürüyor. Çin’de 2024 yılında toplam kurulu güneş paneli kapasitesi %46 artarak 886,66 gigavat seviyesine çıktı. Ancak bu büyüme oranı, 2023 yılındaki %54’lük artışa kıyasla yavaşladı.

Güneş paneli üreticileri, fiyatların düşmesi nedeniyle kârlılıklarını artırmak için üretimi sınırlama kararı aldı. Bu durum, güneş panellerinde kullanılan gümüş talebini etkileyebilir. 2024 yılında yaklaşık 495 gigavat güneş paneli üretimi için 232 milyon ons gümüş kullanıldı. 2025 yılında talebin 270 milyon onsa ulaşabileceği tahmin edilse de, fiyatların yükselmesi talebi sınırlayabilir.