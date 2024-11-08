Çin’den 1,4 trilyon dolarlık borç hamlesi

08 Kasım 2024 14:26 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:39

Çin, ekonomisini canlandırmak amacıyla 10 trilyon yuan (yaklaşık 1,4 trilyon dolar) değerinde bir borç paketi onayladı. Bu dev hamleyle, özellikle yerel yönetimlerin "gizli borç" olarak bilinen, kayıt dışı borçlarını yeniden yapılandırması hedefleniyor.

Maliye Bakanı Lan Fo’an, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, 3 yıl içinde kullanılmak üzere 6 trilyon yuan (yaklaşık 838 milyar dolar) değerinde borç limitinin belirlediğini duyurdu. Bu fon, şehirler ve eyaletler tarafından yönetilen, yüksek riskli yerel finansman platformlarının borçlarını kapatmalarına imkan tanıyacak.

Çin’in beş gün süren en üst yasama organı toplantısının sonunda yapılan açıklamada, yerel yönetimlere, ayrıca beş yıl içinde kullanmak üzere özel yerel tahvil şeklinde 4 trilyon yuan (yaklaşık 558 milyar dolar) daha sağlanacağı belirtildi. Bu adım, borç yüklerini hafifletmek amacıyla atıldı.

YEREL YÖNETİMLER ZOR DURUMDA

Maliye Bakanı Lan, bu yıl başından bu yana ülke genelinde merkezi ve yerel gelirlerin beklenenin altında kaldığını belirtti. Yıllarca süren sıkı pandemi kısıtlamaları ve gayrimenkul krizleri, Çin’in yerel yönetimlerinin kasalarını iyice boşaltmış durumda. Pek çok şehir, borç yükü altında ezilirken temel hizmetleri sağlamakta dahi zorlanıyor.

Bu borç yükü o kadar büyük ki, Lan Fo’an’a göre 2023 sonu itibarıyla Çin’in toplam gizli borcu 14,3 trilyon yuan’a (yaklaşık 1,99 trilyon dolar) ulaştı. Yetkililer, bu miktarı 2028’e kadar 2,3 trilyon yuan’a (yaklaşık 320 milyar dolar) indirmeyi hedefliyor.

EKONOMİK BÜYÜME HEDEFİ ZORDA

Çin hükümetinin bu devasa borç yapılandırma planı, bazı yatırımcılar tarafından yeterli bulunmasa da ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak değerlendiriliyor. Çin ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda sadece %4,6 oranında büyüdüğü açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi %4,5 civarındaydı, ancak bu büyüme oranı bile Pekin’in %5’lik büyüme hedefini kaçırma riskini taşıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu yaz ekonomideki kötü gidişatın ardından Eylül ayının sonunda kapsamlı bir teşvik paketine onay vermişti. Ancak bu teşvikler, büyümeyi yeniden canlandırmak için yeterli bulunmadı. Ülkenin deflasyon sorunuyla mücadele edebilmesi için daha güçlü politikalara ihtiyacı olduğu düşünülüyor.