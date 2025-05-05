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 | Onur Kaya

Çin'den ayakkabı sipariş edenler dikkat! Kansere neden oluyor

Çin'den e-ithalat üzerinden Türkiye'ye getirilen ayakkabı ve mutfak eşyası ürünlerinde kanserojen maddeler bulunduğu iddia edildi. Tehlikeye karşı harekete geçerek Ticaret Bakanlığı ile temas kuran sektör temsilcileri, sağlık açısından ciddi tehdit içeren bu ürünlerin yerli üretimi de tehdit ettiğini belirterek sıkı denetim ve yasal düzenleme talep etti.

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Çin'den ayakkabı sipariş edenler dikkat! Kansere neden oluyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 11:51

Özellikle uygun fiyatlı olması sebebiyle rağbet gören Çin'den ithal edilen ürünlerdeki tehlike gündeme geldi. Özellikle ayakkabı ve mutfak eşyası ürünlerinde kanserojen riski yüksek kimyasal maddeler bulunduğu öne sürüldü.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Çin'de faaliyet gösteren ve Türkiye'de temsilcisi bulunmayan son dönemin popüler platformundan verilen 7-8 milyon çift sipariş verilen ayakkabıların kanserojen ve alerjen riski taşıyıp taşımadığının araştırılması için Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini belirtti.

Çin'den ayakkabı sipariş edenler dikkat! Kansere neden oluyor

"İLANDAKİ AYAKKABININ GELENLE İLGİSİ YOK"

Yerli piyasadaki ayakkabı sektörünün yurt dışından getirilen kalitesiz ayakkabılarla mücadele içinde olduğunu söyleyen Berke İçten, “Özellikle Uzak Doğu menşeli çok yoğun satış yapan bir e-ticaret sitesinin etkisi altındayız. Bakanlığımız bizim de girişimlerimizle gümrüksüz alışveriş limitini 150 Euro'dan 30 Euro'ya indirdi. Şimdi kargo bedelini de bunun içerisinden düşerek birtakım revizyon yapılması da gündemde ama yine ilanlara bakıyorsunuz 200-400 TL'ye ayakkabı satıyorlar. Öyle ki ilandaki ayakkabı ile gelen ayakkabının da ilgisi olmuyor. Gelen ayakkabı, değeri 30 avro altında olunca herhangi bir teste ve gümrük işlemine tabi olmadan tüketiciye ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Çin'den ayakkabı sipariş edenler dikkat! Kansere neden oluyor

"TÜRKİYE'DE SATIŞI YASAKLANMALI"

2024 yılında 76 milyon çift ayakkabı ithalatının 7-8 milyon çiftinin Çin'deki bu e-ticaret platformundan yapıldığını kaydeden Berke İçten, "Bu rakam her geçen gün artıyor. Ayakkabıların üzerinde kanserojen ve alerjen riski konusunda sıkıntılı durum olduğu konusunu bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu konuda çözüm talep ettik. Bu platformun Türkiye’de yerleşik bir ofisinin, muhatabının olması gerekir. Gelen ürünlerden kategori kategori testler yapılarak, uygunsuz olanların tespit edilenlerin Türkiye’de satışının yasaklanması gerekir” diye konuştu.

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İTHALAT YILLAR SONRA İHRACATI GEÇTİ

2021-22'de 380 bin civarında olan ayakkabı sektöründeki istihdamın bu yıl 250 binin altına düştüğüne dikkat çeken İçten, “130 bin kişilik istihdam kaybı var. Bunda, halk sağlığını tehdit eden e-ithalat sorunu başı çekiyor. İhracatımız 1,2 milyar dolar seviyelerinde, ithalatımız çok uzun yıllardan sonra geçen yıl 1,7 milyar dolara yükseldi. İç piyasadaki üretimimizi de düşünecek olursak 5,5-6 milyar dolarlık bir katma değer oluşturan bir sektörüz” dedi.

Çin'den ayakkabı sipariş edenler dikkat! Kansere neden oluyor

"BİRÇOK EŞYA İLK KULLANIMDA ÇÖPE GİDİYOR"

Çin'deki e-ticaret platformunun olumsuz etkilediği bir başka sektörü ise ev ve mutfak eşyaları. Konuya ilişkin açıklama yapan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, Çin'den ithal edilen gümrüksüz ürünlerin pek çok riski beraberinde getirdiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

Çin'den ayakkabı sipariş edenler dikkat! Kansere neden oluyor

"Denetlemesi yapılmadan yurda giren bu ürünleri satın alan vatandaşlar, herhangi bir sahtecilik olayı ya da güvensiz ürünle karşılaştığında sorununa çözüm bulabilecek muhatap bulamıyor. İş öyle boyutlara vardı ki ülkeye giren özellikle elektrikli küçük mutfak eşyaları içerisinde yer alan blenderlar, mutfak robotları, meyve sıkacakları ve su ısıtıcılar gibi birçok eşyanın daha ilk kullanımda çöpe gittiğini görüyoruz. Sıkı tedbirler alınarak yerli sanayicinin Türkiye’de temsilcisi dahi olmayan bu türden yapılara karşı korunması gerekiyor."

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#Ekonomi
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