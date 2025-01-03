Çin’den “Eski Telefonunu Getir, Ekonomiyi Kurtar” hamlesi!

03 Ocak 2025 11:12 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:13

Çin, ekonomik büyümeyi desteklemek için akıllı telefonlar ve elektronik cihazlara tüketim teşviki getiriyor. Yeni programla hem vatandaşların harcamalarının canlanması hem de yerli markaların satışlarının artması hedefleniyor.

Çin, ekonomik büyümeyi desteklemek ve iç tüketimi artırmak için yeni bir adım attı. Akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için tüketim destekleri genişletilecek. Hükümet, daha önce beyaz eşya ve otomobillerde uyguladığı "eskiyi getir, yeniyi götür" programını şimdi kişisel cihazlara da yaymayı planlıyor. Bu cihazlar arasında akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler bulunuyor.

VATANDAŞLAR TELEFONLARINI DAHA UZUN SÜRE KULLANIYOR

Pandemi sonrası dönemde, Çinli tüketiciler akıllı telefonlarını yenilemekte daha çekimser davranıyor. Hem ekonomik belirsizlikler hem de telefonların sunduğu yeniliklerin sınırlı kalması, bu eğilimi körüklüyor. Ancak yetkililer, bu yeni destek programıyla dünyanın en büyük akıllı telefon pazarını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Huawei ve Xiaomi​ gibi yerli markaların yanı sıra Alibaba ve JD.com gibi e-ticaret devlerinin de satışlarının artması bekleniyor.

ABD YAPTIRIMLARI KARŞISINDA İÇ TALEP ÖNCELİKLİ

Çin​'in bu hamlesi, ABD'nin Çin ürünlerine uygulayabileceği yeni gümrük vergilerinin etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz ay, ülkenin üst düzey yöneticileri, 2025 yılı için harcamaları artırmayı ve iç talebi canlandırmayı öncelikli hedef olarak belirledi.

300 MİLYAR YUANLIK DESTEK FONLARI

Hükümet, bu program için özel hazine tahvilleri aracılığıyla 300 milyar yuan (yaklaşık 41,1 milyar dolar) ayırdı. Yerel yönetimlerin çabalarıyla birlikte, desteklerin Eylül'den itibaren otomobil ve beyaz eşya satışlarında ciddi bir artışa yol açtığı bildiriliyor.

Sadece bireysel tüketim değil, aynı zamanda işletmelerin ekipman yenileme süreçleri de teşvik edilecek. Özellikle tarımsal altyapı gibi alanlarda destekler genişletilecek. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan Yuan Da, bu genişleme için ayrıntılı bir planın yakında açıklanacağını belirtti.

DAHA ÖNCE DE DENENMİŞTİ

Bu tür teşvikler Çin için yeni değil. Hükümet, 2007’de küresel mali krizle başa çıkmak için kırsal alanlarda yaşayan halkı hedefleyen bir tüketim teşvik programı başlatmıştı. O dönem mobil telefonların yanı sıra ev aletleri, bilgisayarlar ve arabalar da bu kapsama dahildi. Program 2013 yılında sona ermişti.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Ekonomistler, yeni teşviklerin Çin iç pazarını yeniden hareketlendirmesi ve tüketici güvenini artırması yönünde umutlu. Ancak programın uzun vadeli etkileri ve sürdürülebilirliği, uygulamanın başarısına bağlı olacak. Çin, iç tüketimi artırarak ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek istiyor. Bu yeni adım, büyüme hedeflerini ne kadar destekleyecek, zamanla göreceğiz.