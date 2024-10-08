Çin'den skandal Türkiye hamlesi! Çin hükümeti harekete geçti

08 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:58

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'nin elektrikli araçlara uygulanan ek gümrük vergisi nedeniyle 'ayrımcı önlemler' aldığını iddia etti ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulundu. Çin, Türkiye'nin bazı ithalat politikalarını DTÖ kurallarına aykırı bulduğunu belirtti. Çin'in şikayeti üzerine DTÖ ticaret anlaşmazlığını inceleyecek.