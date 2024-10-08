Çin'den skandal Türkiye hamlesi! Çin hükümeti harekete geçti
Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'nin elektrikli araçlara uygulanan ek gümrük vergisi nedeniyle 'ayrımcı önlemler' aldığını iddia etti ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulundu. Çin, Türkiye'nin bazı ithalat politikalarını DTÖ kurallarına aykırı bulduğunu belirtti. Çin'in şikayeti üzerine DTÖ ticaret anlaşmazlığını inceleyecek.
Çin Halk Cumhuriyeti'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Çin, Türkiye'nin bazı ithalat politikalarını DTÖ kurallarına aykırı bulduğunu belirterek Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulundu.
ÇİN TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Haziran ayında Türkiye, Çin'den ithal edilen tüm araçlara ek vergi koydu. Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere uyguladığı ek verginin yankıları sürüyor.
Konuyla ilgili Çin Halk Cumhuriyeti harekete geçti. Çin Ticaret Bakanlığı, yeni ek vergiler nedeniyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.
TÜRKİYE'NİN DTÖ KURALLARINI İHLAL ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin plug-in hibrit araçlara uygulanan ek gümrük vergisi nedeniyle 'ayrımcı önlemler' aldığını iddia etti. Bakanlık, ek vergileri 'tipik bir korumacı önlem' olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uygun olarak 'hatalı uygulamalarını derhal düzeltmesini' talep etti.
Çin'in şikayeti üzerine DTÖ ticaret anlaşmazlığını inceleyecek.