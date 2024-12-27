Ciner'den dev bir satış daha! Habertürk ve Show TV'nin ardından onu da sattı

27 Aralık 2024 11:42 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:09

Ciner Grubu, ani bir kararla Show TV, Habertürk ve HT Spor'u devrettikten sonra, şimdi de soda külü sektöründeki yüzde 40 hissesini 285 milyon dolara sattı.

Turgay Ciner, hafta başında Türkiye'deki medya yatırımlarını Can Grubu'na devrederek beklenmedik bir hamle yapmıştı. Şimdi ise ABD'deki soda külü işindeki hisselerini, ortağı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’na (Şişecam) satarak önemli bir adım daha attı. Şişecam tarafından yapılan açıklamada, bu satışın soda külü sektöründe liderlik hedeflerine yönelik önemli bir hamle olduğu vurgulandı.

CİNER GRUBU’NA AİT TÜM PAYLARI SATIN ALDI

Bu anlaşmayla birlikte Şişecam, ABD’de faaliyet gösteren Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki Ciner Grubu’na ait tüm payları satın aldı. Böylelikle şirket, ABD'de devam eden ve tamamlandığında yıllık 5 milyon ton doğal soda külü üretme kapasitesine sahip olacak Pacific Soda LLC’nin tamamına sahip oldu. Ayrıca, Wyoming’de faaliyet gösteren ve yıllık 2,5 milyon ton doğal soda külü üretim kapasitesine sahip Sisecam Wyoming LLC’deki payını da yüzde 51'e yükseltti. Bu tesisteki diğer hisseler ise ABD’li NRP Trona LLC’ye ait.

Şişecam, bu hisse devri için toplam 285 milyon 389 bin dolar ödeme yapacak. Bu satın alma ile şirket, soda külü ve doğal soda külü üretiminde dünya liderliği hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Şişecam, sürdürülebilirlik odaklı stratejilerinin bir parçası olarak, doğal soda külünü üretim maliyeti, karbon ayak izi ve su tüketimi gibi alanlarda çoklu avantajlar sunan stratejik bir ürün olarak konumlandırıyor.

ŞİŞECAM’IN ÜRETİM KAPASİTESİ 10 MİLYON TONU AŞACAK

Şirketin açıklamasına göre, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, Şişecam’ın küresel soda külü üretim kapasitesi toplamda 10 milyon tonu aşacak. Şu anda dünyanın en büyük üç soda külü üreticisinden biri olan şirket, yüzde 100 sahip olduğu Pacific Soda projesinin tamamlanmasıyla birlikte 7,5 milyon tonu doğal soda külü olmak üzere toplamda 10 milyon tonu aşkın üretim kapasitesine ulaşacak.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, yaptığı açıklamada, dünya genelinde belirsizliklerin arttığı bir dönemde şirketlerin çevik ve bütünsel yaklaşımlar sergilemesi gerektiğini belirtti. Elverici, doğal soda külü üretiminin karbon ayak izi, su tüketimi ve maliyet avantajlarıyla stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bu hamle ile doğal soda külü üretiminde dünya liderliğine yürüyoruz. Soda külü, yalnızca cam üretimi gibi geleneksel sektörlerde değil, enerji depolama gibi yeni endüstrilerde de kullanılma potansiyeline sahip. Bu alanda global AR-GE çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elverici ayrıca, Ciner Grubu ile devam eden iş birliğine değinerek, ABD'deki Stockton Liman İşletmesi projesinde ortak çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Şişecam’ın, güncel gereksinimlere yönelik yönetim performansını sürdürürken, geleceğe dönük stratejik ve yapısal adımlarla büyüme yolculuğunu kararlılıkla devam ettirdiğini ifade etti.