Çingene palamudunun fiyatı belli oldu!

25 Ağustos 2024 17:49 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:57

Düzce’de palamut bolluğu yöre sakinlerinin yüzünü güldürdü. Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan palamut bolluğu, vatandaşları memnun etti. Tezgahlarda yerini alan çingene palamudunun fiyatı da makul karşılandı.

Batı Karadeniz'in gözde sahil kasabalarından Akçakoca'da palamut bolluğu yaşanıyor. 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu için hazırlıklar sürerken, denizlerde palamut balığının yoğunluğu umutları artırıyor.

75 LİRADAN BAŞLIYOR

Balıkçıların "bol ve bereketli" olarak nitelendirdiği palamutlar, küçük boyları 75 TL, iri boyları ise 100 TL'den satışa sunuldu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Akçakoca'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Necati Kar, "Olta avcılığı başladı. 1 Eylül itibariyle yasaklar kalkınca daha da bol olacak. Küçükleri 75, irileri 100 liradan satışa sunduk. Vatandaşlar da mutlu” dedi. “Vatandaşlar palamut fiyatının normal olduğunu söylüyorlar” diyen Kar, “Tabii palamut biraz daha bollaşınca fiyat düşecektir" diye konuştu.

Yeni çıktığı için fiyatların makul olduğunu belirten balıkçılar, palamut bollaştıkça fiyatların dibi göreceğini kaydetti.