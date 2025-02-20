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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Çin'in kredi faiz oranlarına dokunmadı

Çin'in piyasa bazlı gösterge borç verme oranı olan bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) Perşembe günü bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 3,1 oldu.

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Çin'in kredi faiz oranlarına dokunmadı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 12:28

Ulusal Bankalararası Fonlama Merkezi'ne göre, birçok kredi verenin ipotek oranlarını temel aldığı beş yıldan uzun vadeli LPR de bir önceki okuma olan yüzde 3,6'ya göre değişmedi.

ÇİN KREDİ FAİZLERİ İÇİN KARARINI VERDİ

Analistler, LPR'nin bu ay değişmemesinin RMB döviz kurunu dengelemeye ve faiz oranı risklerini azaltmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Ancak uzmanlara göre, ileriye bakıldığında, daha fazla LPR indirimi için hala yer var. Sabit kalmasına rağmen, LPR geçen yıl bir yıllık oran için 35 baz puan ve beş yıllık oran için 60 baz puanlık kümülatif düşüşler gördü.

EN BÜYÜK YILLIK DÜŞÜŞLERE İŞARET EDİYOR

Çin, geçen yıldan bu yana ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı karşısında konjonktür karşıtı düzenlemeleri hızlandırdı. Mevcut ev ipotekleri için faiz oranlarında önemli indirimlerden sermaye piyasası için yeni finansman araçlarının oluşturulmasına kadar bir dizi önlem uygulamaya kondu.

Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Xuan Changneng geçen ay düzenlediği basın toplantısında, Çin'in likidite bolluğunu korumak ve sosyal finansman için destekleyici bir ortam sağlamak amacıyla faiz oranları ve zorunlu karşılık oranları da dahil olmak üzere bir dizi para politikası aracından yararlanarak konjonktür karşıtı düzenlemeleri daha da güçlendireceğini söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çin Merkez Bankası nerede?
Banka, 1924 yılında Guangzhou'da kurulmuş olup Yürütme Yuanı'na bağlıdır. Merkezi Taipei'de yer almaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Çin Merkez Bankası Başkanı kimdir?
Çin Merkez Bankası (PBOC), Başkan Pan Gongsheng'in Cumartesi günü Pekin'de İngiltere Merkez Bankası'ndan mevkidaşı Andrew Bailey ile bir araya gelerek finansal istikrar ve işbirliği konularını görüştüğünü bildirdi.
ETİKETLER
#çin merkez bankası
#Ekonomi
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