Çin'in Türkiye şikayeti ilişkileri gerdi! DTÖ davası Pekin ile Ankara arasındaki yatırım akışlarını etkileyebilir

10 Ekim 2024 12:47 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:01

Çin, Türkiye'ye karşı ticaret kısıtlamaları nedeniyle DTÖ'ye şikayette bulundu. Bu hareket, her ikisi de küresel ekonomide kilit oyuncular olan iki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde önemli bir tırmanışın fitilini ateşledi.

Çin​, Türkiye​'yi Çin ihracatına haksız ticaret​ kısıtlamaları getirmekle suçlayarak Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) resmen şikayette bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı bir açıklamaya göre, Türk hükümeti, Çinli şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösterme yeteneğini olumsuz etkileyen bir dizi korumacı önlem uygulamakla suçlandı. Ticaret uzmanları bu davanın ikili ilişkiler için geniş kapsamlı etkileri olabileceğinin altını çizdi.

ÇİN TÜKİYE DTÖ DAVASI

Çin Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı bir açıklamaya göre, Türk hükümeti, Çinli şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösterme yeteneğini olumsuz etkileyen bir dizi korumacı önlem uygulamakla suçlanıyor. Pekin, bu önlemlerin Türkiye'nin DTÖ kuralları kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve elektronikten tekstile kadar uzanan sektörlerdeki Çinli ihracatçılara önemli zararlar verdiğini iddia etti.

Ticaret Bakanlığı, "Türk tarafını adil rekabeti engelleyen ayrımcı ticaret uygulamalarını düzeltmeye çağırıyoruz" dedi.

ANLAŞMAZLIĞIN ARKA PLANI

Şikayet, iki ülke arasındaki artan ticaret dengesizlikleri ortasında geldi. Türkiye, son birkaç yıldır Çin ithalatlarından kaynaklanan haksız rekabeti engellemeyi amaçlayan çeşitli ithalat vergileri ve tarife dışı engeller uyguladı. Bu önlemler özellikle çelik, tüketici elektroniği ve tekstil ürünleri gibi Çin'in baskın bir ihracatçı olduğu alanları hedef aldı.

Son aylarda, Türk sanayi grupları, yerel işletmeleri zayıflatan damping uygulamalarına atıfta bulunarak, Çin mallarının piyasayı doygun hale getirdiğini düşündükleri şeyden yerel üreticileri korumaya çağırdı. Türkiye bu eylemleri ekonomisini korumak için gerekli olarak savunurken, Pekin bunları küresel ticaret kurallarını zayıflatan bir aşırılık olarak gördüğünü dile getirdi.

Çin'in başvurusu, iki ülkenin istişareler yoluyla konuyu çözmeye çalışacağı 60 günlük bir süre ile başlayarak WTO içinde resmi bir anlaşmazlık çözüm sürecini başlatacak. Anlaşmazlık bu süre içinde çözülmezse, Çin dava hakkında karar vermesi için bir WTO paneli talep edebilir.

İKİLİ İLİŞKİLERE ETKİSİ NE OLACAK?

Ticaret uzmanları bu davanın ikili ilişkiler için geniş kapsamlı etkileri olabileceğine inanıyor.

Pekin'deki bir ticaret analisti olan Profesör Chen Zhang, "Bu sadece ticaretle ilgili değil. Çin Türkiye ilişkilerindeki daha geniş gerginlikleri yansıtıyor. Bu anlaşmazlığın sonucu, iki gelişmekte olan ekonomi arasındaki gelecekteki etkileşimlerin tonunu belirleyebilir." dedi.

Bu olayın ardından Çin ve Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda karmaşıklaştı. Çin, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olsa da, ekonomik dengesizlikler ve rekabet konusundaki endişeler sürtüşme oluşturdu. Ayrıca, özellikle Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ve Türkiye'nin artan bölgesel iddiacılığıyla ilgili jeopolitik farklılıklar gerginliğe neden oldu.

PEKİN İLE ANKARA ARASINDAKİ YATIRIM AKIŞLARI GERİLEBİLİR

Bu zorluklara rağmen, her iki ülke de ekonomik bağları güçlendirme arzusunu dile getirdi. Ancak analistler, bu DTÖ davasının gelecekteki müzakereleri zorlaştırabileceğine ve Pekin ile Ankara arasındaki yatırım akışlarını etkileyebileceğine inanıyor.

Türkiye Çin'in başvurusuna henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak gizli kaynaklar Ankara'nın ticaret politikalarını savunacağını, bunların uluslararası standartlara uygun olduğunu ve yerel endüstrileri korumak için gerekli olduğunu ileri süreceğini öne sürdü.

Dünya kamuoyunun yakından izlediği bu DTÖ anlaşmazlığının, artan küresel ekonomik zorluklar karşısında Çin-Türkiye ilişkilerinin dayanıklılığını test etmesi muhtemel olarak görülüyor.