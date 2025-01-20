Çinli yatırımcılar "All Weather" fonlarına akın etti

20 Ocak 2025 13:25 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:30

Donald Trump’ın başkanlığa dönüşü, Çinli yatırımcıları harekete geçirdi. Bridgewater’ın "All Weather" stratejisi, piyasalardaki belirsizliğe karşı güvenli liman arayışında büyük ilgi görüyor. Çinli fon yöneticileri ise bu başarıyı yakalamak için yarışıyor.

Donald Trump’ın ikinci kez ABD başkanı olmasıyla birlikte, Çinli yatırımcılar dalgalı piyasalara karşı güvenli liman arayışına hız verdi. Hedge fon yöneticileri, ünlü Bridgewater Associates'in "All Weather" (Her Hava Koşuluna Uygun) stratejisini örnek alarak yeni yatırım ürünleri geliştirmek için yarışıyor.

BRİDGEWATER’IN BAŞARISI YÖN VERİYOR

Ray Dalio'nun kurucusu olduğu Bridgewater Associates, "All Weather" stratejisiyle, ticaret savaşları ve pandemiler gibi zorlu dönemlerde bile güçlü getiriler sağladı. Bu strateji, farklı varlık türleri arasında dengeli bir dağılım yaparak hem büyüme hem de kriz dönemlerinde yatırımcılara koruma sağlıyor. Çin’de 2018 yılında başlatılan bu fon, geçtiğimiz yıl %37 getiri sağlayarak rakiplerini geride bıraktı.

YEREL FONLAR HAREKETE GEÇTİ

Trump’ın Çin’e yönelik ticaret tarifelerini yeniden gündeme getirebileceği beklentisiyle, Bridgewater’ın stratejisine benzer en az bir düzine yeni fon piyasaya sürüldü. SHQX Varlık Yönetimi ve Shanghai Luoshu Yatırım gibi büyük yerel oyuncular da bu alanda aktif hale geldi. Shanghai Luoshu Yatırım’dan Yin Zhengxin, “Tesla’nın elektrikli araç sektöründe yarattığı rekabet gibi, biz de ‘All Weather’ stratejisinde yerel üstünlük sağlayabiliriz” dedi.

KÜRESEL OYUNCULAR DA SAHAYA ÇIKTI

Çin pazarındaki hareketlilik, küresel hedge fon devlerini de çekiyor. İngiliz merkezli Man Group, Çinli yatırımcılara "AHL TargetRisk" adlı ürününü sunmaya hazırlanıyor. Bu ürün, "All Weather" stratejisinin temel prensibi olan risk dengesini esas alıyor.

GÜVENLİ LİMANA KAÇIŞ HIZLANDI

Çinli yatırımcılar, piyasa belirsizlikleri ve Trump’ın politikaları nedeniyle tek bir riskli varlık yerine çeşitlendirilmiş yatırımlara yöneliyor. SHQX Varlık Yönetimi Başkanı Lv Chengtao, “Belirsizlik arttığında, insanlar tüm birikimlerini tek bir varlık türüne yatırmak istemiyor. Bu yüzden ‘All Weather’ stratejisine yoğun ilgi var” dedi.

Çinli şirketlerin yanı sıra Jroyal Asset, Rongsheng Fund ve Shanghai Lanyin Capital gibi isimler de bu alanda kendi stratejilerini geliştirdi. Analistler, önümüzdeki 3-5 yıl içinde Çin’de "All Weather" stratejisine dayalı yerel fonların, küresel devlere karşı önemli bir rekabet gücü kazanacağını öngörüyor.