Donald Trump, 2025 için Oval Ofis'i hazırlıyor! İşte Trump'ın başkanlık maaşı

20 Ocak 2025 10:59 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:33

Eski Başkan Donald Trump, 2025'te Oval Ofis'teki ikinci dönemi için göreve başlamaya hazırlanıyor. ABD Başkanlığı maaşı ise merak edilmeye başlandı. ABD başkanına 20 yıldan fazla süredir zam yapılmadı. İşte Donald Trump'ın Beyaz Saray'a girdiğinde alacağı ücret ve dünyada maaşı en yüksek liderler.

Piyasalarda Trump şoku: Bugün koltuğa oturacak! İslam Memiş "Yapmanız gerek tek bir şey var" diyerek açıkladı

Piyasalarda Trump şoku: Bugün koltuğa oturacak! İslam Memiş "Yapmanız gerek tek bir şey var" diyerek açıkladı

ABD Eski Başkanı Donald Trump, 2025 yılında ikinci dönemi için göreve başlamaya hazırlanırken, ABD Başkanlığı maaşı hakkındaki sorular yeniden gündeme geldi. ABD Anayasası'nın II. Maddesi, 1. Bölüm, 7. Maddesi uyarınca ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kongre tarafından belirlendiği üzere yıllık 400.000 dolar maaş alacak.

TRUMP'IN 2025'TEKİ BAŞKANLIK MAAŞI NE KADAR?

Bugün göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yıllık maaşı gündem oldu. ABD Anayasası'nın II. Maddesi, 1. Bölüm, 7. Maddesi'nde bir gereklilik olarak belirtildiği üzere belirli rakam Kongre tarafından belirleniyor.

Temsilciler Meclisi'ne göre Trump'ın başkan olarak yıllık 400.000 dolar olacak. Bu temel maaşa ek olarak, ABD Başkanı finansal paketini geliştiren çeşitli ödeneklere hak kazanacak. Bu ödenekler arasında kişisel ve profesyonel harcamalar için 50.000 dolarlık başkanlık masraf hesabı, resmi seyahatler için 100.000 doalrlık seyahat fonu ve etkinliklere ev sahipliği yapmak için yılda 19.000 doalrlık eğlence bütçesi yer alacak.

TRUMP BAŞKANLIK MAAŞINI BAĞIŞLAYACAK MI?

Trump'ın ikinci döneminde başkanlık maaşını bağışlamayı planlayıp planlamadığı sorusu ise gündemde kalmaya devam ediyor. Trump ilk döneminde maaşının tamamını hükümete bağışlama sözünü yerine getirmişti.

Başkanların Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra da federal hükümetin maaş bordrosunda kalmaya devam ederler.

DÜNYADA MAAŞI EN YÜKSEK LİDERLER

Visual Capitalist'in derlediği verilere göre, 2024 yılında görev yapan liderin aylık maaşları şöyle;