Donald Trump, 2025 için Oval Ofis'i hazırlıyor! İşte Trump'ın başkanlık maaşı
Eski Başkan Donald Trump, 2025'te Oval Ofis'teki ikinci dönemi için göreve başlamaya hazırlanıyor. ABD Başkanlığı maaşı ise merak edilmeye başlandı. ABD başkanına 20 yıldan fazla süredir zam yapılmadı. İşte Donald Trump'ın Beyaz Saray'a girdiğinde alacağı ücret ve dünyada maaşı en yüksek liderler.
ABD Eski Başkanı Donald Trump, 2025 yılında ikinci dönemi için göreve başlamaya hazırlanırken, ABD Başkanlığı maaşı hakkındaki sorular yeniden gündeme geldi. ABD Anayasası'nın II. Maddesi, 1. Bölüm, 7. Maddesi uyarınca ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kongre tarafından belirlendiği üzere yıllık 400.000 dolar maaş alacak.
TRUMP'IN 2025'TEKİ BAŞKANLIK MAAŞI NE KADAR?
Bugün göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yıllık maaşı gündem oldu. ABD Anayasası'nın II. Maddesi, 1. Bölüm, 7. Maddesi'nde bir gereklilik olarak belirtildiği üzere belirli rakam Kongre tarafından belirleniyor.
Temsilciler Meclisi'ne göre Trump'ın başkan olarak yıllık 400.000 dolar olacak. Bu temel maaşa ek olarak, ABD Başkanı finansal paketini geliştiren çeşitli ödeneklere hak kazanacak. Bu ödenekler arasında kişisel ve profesyonel harcamalar için 50.000 dolarlık başkanlık masraf hesabı, resmi seyahatler için 100.000 doalrlık seyahat fonu ve etkinliklere ev sahipliği yapmak için yılda 19.000 doalrlık eğlence bütçesi yer alacak.
TRUMP BAŞKANLIK MAAŞINI BAĞIŞLAYACAK MI?
Trump'ın ikinci döneminde başkanlık maaşını bağışlamayı planlayıp planlamadığı sorusu ise gündemde kalmaya devam ediyor. Trump ilk döneminde maaşının tamamını hükümete bağışlama sözünü yerine getirmişti.
Başkanların Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra da federal hükümetin maaş bordrosunda kalmaya devam ederler.
DÜNYADA MAAŞI EN YÜKSEK LİDERLER
Visual Capitalist'in derlediği verilere göre, 2024 yılında görev yapan liderin aylık maaşları şöyle;
- Singapur Başbakanı Lawrence Wong: 1.6 milyon dolar (58 milyar TL)
- Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu: 568 bin dolar (24 milyon 736 bin)
- İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter: 531 bin dolar (18 milyon 863 bin TL)
- ABD Başkanı Donald Trump: 400 bin dolar (14 milyon 236 bin TL)
- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese: 390 bin dolar (13 milyon 880 bin)
- Almanya Başbakanı Olaf Scholz: 367 bin dolar (13 milyon 62 bin TL)
- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen: 364 bin dolar (12 milyon 955 bin)
- Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg: 307 bin dolar (10 milyon 926 bin)
- Kanada Başbakanı Justin Trudeau: 292 bin dolar (10 milyon 393 bin TL)
- Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon: 288 bin doları (10 milyon 250 bin TL)
- Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba: 260 bin dolar ( 9 milyon 250 bin TL)
- Bonus: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 8 bin 870 dolar (238 bin TL)