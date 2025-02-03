Citi'den çarpıcı TCMB için Mart tahmini

03 Şubat 2025 15:38 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:40

Citi ekonomistleri, Ocak enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen TCMB’nin Mart ayında faiz indirimine gitme seçeneğinin hâlâ gündemde olduğunu ifade etti.

Citi ekonomistleri, Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor.

Bloomberg'de yer alan analize göre, ekonomistler, TCMB’nin reel efektif döviz kuru odaklı dezenflasyon stratejisini sürdürdüğünü belirtiyor. Notlarında, "Şu ana kadar gözlemlenen gelişmeler, Merkez Bankası’nın bu stratejiye bağlı kalacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde aylık enflasyon rakamları ve beklentiler, ekonomik aktivitenin seyri, rezerv birikimi ve yerel yatırımcıların portföy tercihleri piyasa algısında belirleyici olacak" ifadelerine yer verdiler.

Raporda ayrıca, politika yapıcıların ekonomik durgunluğu önlemek adına daha destekleyici bir yaklaşımı tercih edebileceği vurgulanırken, yıl ortasında olası bir asgari ücret artışının da TL cinsinden varlıklara yönelik iştahı etkileyebileceği belirtildi.