Citi'den petrol fiyatları için 60 dolar tahmini!

04 Eylül 2024 16:42 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:04

Petrol fiyatlarının talep endişeleriyle kritik seviyelerin altına kadar gerilemesi sonrası Citi'den fiyat tahmini geldi. Bankaya göre petrolün varil fiyatı 2025 yılında 60 dolara kadar düşecek.

Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

Petrol fiyatları talebin arzı karşılamayacağı endişeleri ile aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. Çarşamba günü 73 doların altına kadar gerileyen petrol, son 16 ayın en düşük seviyesini test etti. Citi'den petrol fiyatlarına ilişkin açıklama geldi.

60 DOLAR TAHMİNİ

Citi analistlerine göre petrol fiyatları 2025 yılında 60 dolara kadar gerileyecek. Banka notunda "Brent için 0-3 aylık tahminimiz 82 dolar/varil. Fiyatların dördüncü çeyrekte ve 2025'te daha düşük olmasını ve 60 dolar/varil seviyesine yerleşmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ARZ FİYATLARI AŞAĞI YÖNLÜ BAKSILADI

Citi, yakın vadede, mevsimsel faktörler ve devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle potansiyel yukarı yönlü riskler beklediğini duyurdu. Gelecek dönemde fiyatlarda dalgalanma beklediğini açıkladı. OPEC+'nın üretim kesintilerine rağmen 2025 yılına kadar küresel pazarda beklenen fazla petrol arzı öngörülüyor. Bu da aşağı yönlü fiyat hareketlerini destekliyor.

Yatırımcılara önemli tavsiyeler veren Citi, kısa vadeli fiyat artışlarını düşüş pozisyonu almak için bir fırsat olarak görmelerini gerektiğini ifade etti. Ayrıca, petrol üreticilerinin potansiyel fiyat düşüşlerine karşı "hedge" yapmalarını söyledi.