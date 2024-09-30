Çobanlar bu sene altınla yarışıyor! Aylık 70 bin TL maaş + 30 GB internet! Çalıştıracak adam bulamıyor

30 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:59

Elazığ'da sürü sahipleri artık çoban bulmakta zorlanıyor. Aylık 70 bin TL maaş, yeme, içme, barınma ve kıyafet gibi haklar verilmesine rağmen çalışacak çoban bulunamıyor.

Çobanın maaşını duyunca şoke oldu! İnanamayınca "Aylık mı, yıllık mı?" diye sordu

Çobanın maaşını duyunca şoke oldu! İnanamayınca "Aylık mı, yıllık mı?" diye sordu

Hayvancılık​ sektöründe nitelikli iş gücünün azalması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte çobanlık​, genç nesiller tarafından tercih edilmeyen bir meslek haline geldi. Bu durum, üreticilerin ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olurken, çobanlar ise adeta altın değerine ulaştı.

Nurettin Çelenk bir zamanlar 500 küçükbaş hayvanı olduğunu, ancak çoban bulamadığı için hayvanlarının büyük kısmını satmak zorunda kaldığını söyledi. Çoban bulamayan Çelenk, kalan hayvanlarına kendisi bakıyor. Eskiden çobanların kontör istediğini hatırlatan Çelenk, "şimdi internet talep ediyorlar" dedi.

Şavak aşiretinin genel olarak hayvancılıkla geçimini sağladığını söyleyen Çelenk, "Son dönemde çoban bulmakta ciddi zorluklar yaşıyoruz. Artık paramız da para etmiyor. Çobana aylık 70 bin lira maaş veriyoruz, ayrıca 30 GB internet paketi sağlıyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giysileri bize ait. Buna rağmen çoban bulamıyoruz. Bu yüzden birçok kişi zor durumda kalıp hayvanlarını satıyor. Ben de 500 koyunum vardı ama şu an 150 koyun kaldı. Kendim çobanlık yaparak idare ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOBAN BU SENE ALTINLA YARIŞIYOR"

Çobanın kendileri için çok önemli olduğunu ve çobansız yapamadıklarını dile getiren Çelenk, “500 koyunu nasıl sağacak ve güdecek. Gençlerimizden kimse yapmıyor. Sadece bizim gibi orta yaş yapıyor. Biz küçüklükten seviyoruz. Bir türlü bırakamıyoruz. Aşiretimiz çok geniş. Elazığ, Tunceli, Erzincan üçgeninde ikametgah ediyor. Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun” dedi.

AYLIK 30 GB İNTERNET İSTİYORLAR

Çobanların önceden kontör istediklerini fakat son zamanda internetin çıktığını aktaran Çelenk, ''Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. Adam gelmiş bana ağalık yapıyor. Çünkü haklı, çaresiziz. Adam ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek. Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. 50 yaşına gelen dizim, kolum ağrıyor demeye başlıyor. Adamın yatağı keçesi. Ben 5 yaşından buyana çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim'' diye konuştu.