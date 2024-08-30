Çoban desteği başvuruları 2 Eylül'de başlıyor! Türkiye'de ilk kez uygulanacak

30 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:31

Çoban destekleri 2 Eylül’de başlıyor. Sürü yöneticisi istihdamı desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor. Çoban istihdamı desteği başvurusu son tarihi 2 Aralık olacak.

ÇOBAN DESTEĞİ VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 2024 yılında destek sağlayacak.

Belirli şartları yerine getiren her kuzu ve oğlak için 540 TL ye kadar destek verilecek.

Sürü yöneticisi sertifikasına sahip ve belirli şartları yerine getiren sürü sahiplerine 36.000 TL sürü yöneticisi (çoban) istihdam desteği yatacak.

ÇOBAN İSTİHDAMI DESTEĞİ BAŞVURUSU

Hayvancılıkta çoban krizi sürerken çoban sayısının artması için istihdamı desteği hayata geçti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, desteğin en az 100 baş anaç koyun veya keçi varlığına sahip olan ve damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliklerine üye işletmelere ödeneceğini açıkladı.

Nihat Çelik, "Sürü yöneticisi istihdamı ilave desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, gerekli belgeleri 25 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlayarak Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerek" şeklinde konuştu.

Tespitleri yapılan başvuruların uygun olanları için Hayvancılık Destekleme Sistemi üzerinden onaylarının verilmesi için en son tarih 15 Şubat olacak.