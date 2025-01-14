Çocuk başına destekte kritik detay: Tek seferden düzenli ödemeye! İşte 1. 2. ve 3. çocuk yardımı aylık ödemeleri

14 Ocak 2025 17:25 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:36

Yeni doğanlar için çocuk yardımı destek tutarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, vatandaşa ilaç olacak. Milyonları ilgilendiren çocuk ve doğum yardımı 2025 tutarları belli oldu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, 1. 2. ve 3. çocuk yardımı aylık ödemeleri hakkında ayrıntıları açıkladı.

2025​'in "Aile Yılı" olacağını son kabine toplantısında ilan ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan​ yeni müjdeleri duyurdu. Evlenecek gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği müjdesinin yanında yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltildi. SGK uzmanı Emin Yılmaz Aile​ ve Gençlik Fonu"dan yapılacak ödemeler hakkında önemli notlar paylaştı.

KAÇ ÇOCUĞU OLANA NE KADAR YARDIM VERİLECEK?

TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanı vasıtasıyla 2025 yılının Aile Yılı olarak ilanına bakıldığı zaman Anayasa'da bize diyor ki "Aile toplumun en küçük birimidir." Biz sosyal hukuk devleti içerisinde olduğumuz için de hukuk devleti doğrultusunda aileyi kurup da bunun devamlılığını getirmek için devlet üstüne düşeni yapıyor.

İşte o noktada da yeni projelerle bunu detaylandıracağız. Çocuk yardımıyla başlayalım; Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yılı tanıtım programında konuşurken yine 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

TEK SEFERLİK DESTEKLERDEN DÜZENLİ ÖDEMEYE GEÇİLDİ

Yaklaşık olarak 2015'ten bu tarafa uygulamada vardı bu destek. Birinci çocukta 300 liraydı, ikinci çocukta 400 liraydı, üçüncü çocukta 600 liraydı. Bu bir tek seferliğe veriliyordu. Ve de 2015'ten bu tarafa gelirken yeniden değerleme oranında veya buna benzer endeksler kullanarak artırılmıyor, bu rakam hep sabit kalıyordu.

Dün yapılan açıklama vasıtasıyla rakamların değiştiğini görüyoruz.

Şimdi birinci çocukta 5000 lira tek seferlik destek verilecek. Burada yasa koyucu kurguyu o kadar güzel yapmış ki rakamlar konusunda, destek amaçlı veriliyor bu.

Sonra diyor ki ikinci çocuk olursa o zaman 1500 lira, üçüncü çocuk olursa da 5 bin lira ama burada bulunan ikinci çocuk ve üçüncü çocukta bunu her ay üzerinden destek olarak verilecek.

ÇOCUK KAÇ YAŞINA GELİNCEYE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Bunun genelgesi çıkacaktır, yönetmeliği çıkacaktır. Devamında bununla ilgili netleştiği zaman yine TGT Haber vasıtasıyla bunları detaylandıracağız.

Eski yardımlar, çocuk yardımları kaç yaşına kadar veriliyordu onu biliyoruz. Buradaki çocuk yardımları bir seferliğe mahsusen veriliyordu. O da doğumda veriliyordu. Çünkü burada çocuk ve de aile kurumunun bir aşaması var. Bu aşamaya bakıldığı zaman insanoğlu doğuyor, devamında eğitim hayatına giriyor. Eğitim hayatını bitirdikten sonra iş hayatı devreye giriyor.

EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI

İlk kez evlenecekler için de müjde açıklandı. 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.

Burada da şartlar var. Bu şartlara bakıldığı zaman 150 bin liralık rakam için 2 yıl geri ödemesiz ve de payesiz olacak bu. Sonrasında taksitleri başlayacak. Şu anda 2025 yılındayız. O zaman şu an an itibariyle alınırsa bu kredi, taksitler 2027 yılında başlayacak. 2027'den sonra ödenmeye başlayacak. Faizsiz olduğu için de bir de enflasyon olduğundan dolayı rakam da sabit olduğu için pek de bütçeleri zorlamayacağını tahmin ediyorum.

Geçen yıl talihsiz olarak on bir ilimizi vuran bir depremle karşı karşıya kaldık. Aile ve Gençlik Fonu adı altında dijital bir banka oldu. Bakıldığı zaman buradaki uygulama 81 ilde yapılacak. Bütün gençlerimizi kapsayacak. Ama şartlardan bir tanesi de kız olsun erkek olsun asgari ücretin üzerinde geliri varsa buna maalesef başvuramıyor."