Emekliye zam, işverene asgari ücret desteği! Yeni düzenlemelerin devlete faturası ne kadar?

14 Ocak 2025 15:34 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:48

Meclis Plan Bütçe Komisyonu yarın en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’ye çıkarılması ve işverene 2025 yılında 1000 TL asgari ücret desteği verilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini görüşecek. Görüşmeler öncesi en düşük emekli maaşı ve asgari ücret desteğinin devlete maliyeti hesaplandı.

TBMM'de en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören yasa teklifine ilişkin mesaisine hazırlanıyor. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 3 milyon 900 bin emekliye ödenecek zamlı maaşın ve asgari ücret desteğinin Hazine'ye maliyeti hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ HAZİNE'YE MALİYETİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, yapılan etki analizinde En düşük emekli aylığındaki artışın maliyeti 47.7 milyar TL olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 TL’ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3.87 milyon olacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN HAZİNE'YE MALİYETİ

Asgari ücrette 1000 TL’lik işveren desteğin yıllık maliyeti 63.13 milyar TL olarak hesaplandı.

Asgari ücret desteği 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 TL, aylık 1000 TL olarak uygulanacak. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak desteğin maliyeti aylık 5.26 milyar TL, yıllık maliyeti ise 63.13 milyar TL olacak.