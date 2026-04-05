Ekonomi
Coğrafi işaretli ürünlerin satışına düzenleme: Turuncu etiket ve sertifikasyon sistemi başlıyor

Coğrafi işaretli ürünlerin satışında yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı yönetmeliğe göre; söz konusu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar geçen sürecin denetimi zorunlu olacak. Standartlara uygun olduğu belirlenen ürünler turuncu etiket ile satılacak.

Coğrafi işaretli ürünlerin satışına düzenleme: Turuncu etiket ve sertifikasyon sistemi başlıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin denetim sistemini baştan aşağı değiştirecek kapsamlı bir yönetmelik hazırladı.

HABERİN ÖZETİ

Coğrafi işaretli ürünlerin satışına düzenleme: Turuncu etiket ve sertifikasyon sistemi başlıyor

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin denetim sistemini değiştiren, ürünlerin üretimden tüketime tüm aşamalarda denetlenmesini ve sertifikalandırılmasını zorunlu kılan yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.
Yönetmelik taslağı ile coğrafi işaretli ve geleneksel ürünler için tescil almak artık yeterli olmayacak, ürünler üretimden tüketime tüm aşamalarda denetlenecek ve sertifikalandırılacak.
Süreçleri başarıyla tamamlayan ürünler, üzerinde sertifika numarası yer alacak şekilde belirlenen ölçü ve formatta bir “turuncu etiket” ile piyasaya sunulacak.
Standartlara uygun olmayan ürünlerde turuncu etiket kullanımı yasaklanacak.
Düzenleme ile ürünlerin hasattan işlenmeye, ambalajlamadan depolamaya ve taşımaya kadar tüm arz zinciri izlenebilir hale getirilecek.
Mevcut sistemdeki “tescil var, denetim yok” yaklaşımının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Düzenlemenin yerel ürünlerin ekonomik değerini yükseltmesi, sahte ve düşük kaliteli ürünlerin payını azaltması, gerçek üreticilere rekabet avantajı sağlaması ve Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerde ihracat potansiyelini artırması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; “Tarım ve Gıda ile İlgili Geleneksel Ürün Adı ve Coğrafi İşaretlerin Denetimi ve Turuncu Etiket Kullanımına İlişkin Yönetmelik Taslağı” ile artık yalnızca tescil almak yeterli olmayacak; ürünlerin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda denetlenmesi ve sertifikalandırılması mecburi olacak.

TURUNCU ETİKETLE SATILACAK

Bu süreçleri başarıyla tamamlayan ürünler ise “turuncu etiket” ile piyasaya sunulacak.

Etiket belirlenen ölçü ve formatta olacak. Üzerinde sertifika numarası yer alacak. Standartlara uygun olmayan ürünlerde etiket kullanımı yasaklanacak.

Turuncu etiket, bir ürünün yalnızca coğrafi işaretli olduğunu değil, aynı zamanda standartlara uygunluğunu gösterecek.

Coğrafi işaretli ürünlerin satışına düzenleme: Turuncu etiket ve sertifikasyon sistemi başlıyor

HER ADIM İZLENECEK

Düzenlemeye göre ürünlerin yalnızca üretim aşaması değil, bütün arz zinciri mercek altına alınacak. Hasattan işlenmeye, ambalajlamadan depolamaya ve taşımaya kadar her adım izlenebilir hâle getirilecek. Tüm üreticiler sertifikasyon sistemine dahil edilecek ve kontrol kuruluşları tarafından düzenli denetimler yapılacak. Düzenlemeyle mevcut sistemde sıkça eleştirilen “tescil var, denetim yok” yaklaşımının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Coğrafi işaretli ürünlerin satışına düzenleme: Turuncu etiket ve sertifikasyon sistemi başlıyor

YEREL ÜRETİCİLERE DESTEK

Ayrıca yerel ürünlerin ekonomik değerini yükseltmeyi amaçlanıyor. Buna göre, düzenleme etkin şekilde uygulanırsa, sahte ve düşük kaliteli ürünlerin piyasadaki payının azalması, gerçek üreticilerin rekabet avantajı elde etmesi, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerde ihracat potansiyelinin artması bekleniyor.

