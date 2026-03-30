Bir gıda terörü daha! Kilolarca et taksinin bagajında taşındı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir taksinin bagajındaki etler, bölgeden geçen bir vatandaşın dikkatini çekti. O anları kayda alınıp sosyal medyada paylaşılması üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde toplam 152 kilogram ete el koydu. "Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca adli sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği öğrenildi.

