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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Coğrafi veride dijital dönüşüm: TUCBS artık e-Devlet'te

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açıldı.

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Coğrafi veride dijital dönüşüm: TUCBS artık e-Devlet'te
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 14:08

Kamu kurumlarının coğrafi veri üretim ve paylaşım süreçlerini standarda bağlayan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformu, e-Devlet altyapısına entegre edildi. Coğrafi veri yönetiminde, yeni bir dönem başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TÜRKSAT​​​​​​​ AŞ'nin teknik desteğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, e-Devlet Kapısı ile tam entegre şekilde kullanıma sunuldu. Yeni sistem, coğrafi verilerin merkezi bir dijital altyapı üzerinden paylaşılmasını ve yönetilmesini mümkün kılarak, kamu kurumlarına stratejik bir veri çözümü sağlıyor.

Coğrafi veride dijital dönüşüm: TUCBS artık e-Devlet'te

630 COĞRAFİ KATMAN, TEK PLATFORMDA BİRLEŞTİRİLDİ

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi platformu, e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilir hale gelerek, Türkiye'nin dijital kamu hizmetlerinde coğrafi veri yönetimi konusunda önemli bir boşluğu doldurdu. Bu kapsamda 630 coğrafi katman, yeniden tanımlanan veri sözlüğü ve içerik standartları ile tek platformda buluşturulurken, kurumlar arası veri uyumu ve şeffaflık da en üst seviyeye çıkarıldı.

Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri, artık e-Devlet altyapısı üzerinde güvenli, erişilebilir ve yetki bazlı şekilde paylaşılabiliyor. Böylece imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok kamu hizmetinde veriye dayalı hızlı karar alma imkanı sağlanıyor.

Coğrafi veride dijital dönüşüm: TUCBS artık e-Devlet'te

DİJİTAL UYUM İLE KAMU HİZMETİ GÜÇLENİYOR

Kullanıma açılan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi platformu, e-Devlet Kapısı üzerinden veri temelli kamu hizmetlerinde standartlaşma ve kaynak verimliliği temin etmekle kalmıyor, aynı zamanda mükerrer veri üretiminin önüne geçiyor.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile coğrafi veri üretim maliyetleri azalırken, kamu kurumları arası dijital uyum ve bütünleşik hizmet yapısı da güçlendiriliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ulusal coğrafi bilgi Platformu nedir?
Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve üniversiteler tarafından üretilen ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ile entegrasyonu sağlanan coğrafi verilerini web üzerinden sunabilen bir uygulamadır.
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