Çok çalışıyoruz! Dünyanın mesai karnesinde Türkiye'nin yeri belli oldu

02 May 2024 10:20 - Güncelleme : 02 May 2024 10:32

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeleri sıraladı.

LİSTENİN BAŞINDA BAE VAR

Sözcü’den Tolga Uğur’un aktardığı verilere göre göre haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). İlgili rapora göre Körfez ülkesi BAE’de işçi kesimi, haftada 50,9 saat çalışma gerçekleştiriyor.

İKİ ASYA ÜLKESİ BAŞI ÇEKTİ

Birleşik Arap Emirlikleri’ni Asya kıtasının iki büyük ekonomisi olan Hindistan ve Çin takip ediyor. Hindistan’da işçiler ortalama 46,7 saat, Çin’de ise 46,1 saat çalışıyor.

TÜRKİYE 4. SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en güncel verisine göre Türkiye’nin ücretli kesimi, haftada 43,3 saat çalışıyor. Böylece Türkiye, BAE, Çin ve Hindistan’ın ardından en uzun çalışma saatlerinin olduğu dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

AVRUPA 49 SAAT ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik ofisi Eurostat verilerine göre ise 2023 yılında AB çalışanlarının yüzde 7,1’i haftada 49 saat ve üzerinde çalışıyor.

Eurostat’ın TÜİK’den aldığı verilere göre Türkiye’de 20-64 yaş arasındaki çalışan kesimin yüzde 27,2’si ise haftada 49 saat ve üzerinde çalışıyor. En uzun mesailerin görüldüğü ülkelerden biri ise İzlanda. İzlanda’da çalışanların yüzde 13,8’i, üçüncü sıradaki Yunanistan’da çalışanların ise yüzde 11,6’sı 49 saat ve üzerinde çalışıyor.