Çok konuşulacak altın tahmini: 3 katına çıkacak

05 Aralık 2024 10:21 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:21

Altın fiyatlarında yeni bir dönem başlıyor. Uzmanlara göre, ons fiyatı bir daha 2000 doların altını görmeyecek. ABD’de ise altın rezervlerini Bitcoin’e çevirmek gündemde. Peki, bu adım "büyük bir hata" mı?

Uzmanlar, altının ons fiyatının 2000 doların altına bir daha düşmeyeceğini öngörüyor. Özellikle bu yılki performansı dikkate alındığında, altın​ piyasasının daha yüksek seviyelere ilerlediği ifade ediliyor. Euro Pacific Asset Management Baş Stratejisti Peter Schiff, yaptığı açıklamada, "Altın fiyatlarının yeniden 2000 dolara dönmesi artık tarih oldu. Daha yüksek seviyelere dirençsiz bir şekilde yol alıyoruz. Fiyatlar buradan ikiye, üçe katlanabilir ve çok daha yukarılara çıkabilir" dedi.

ALTINDA UZUN VADELİ YÜKSELİŞ SÜRECEK

Schiff, önceki altın rallilerini ve konsolidasyon dönemlerini değerlendirerek, fiyatların önceki seviyeleri aşarak güçlü bir çıkış yakaladığını belirtti. "Altın, 2011 ile 2024 yılları arasında 1500-2000 dolar arasında konsolide oldu. Ancak bu, 2001'den 2011'e kadar altının 300 doların altından 1900 dolara çıktığı büyük yükselişin ardından gerçekleşti" diye ekledi.

Schiff, yatırımcı ilgisinin zamanla madencilik​ hisselerine kayacağını da öngörüyor. "Altın fiyatı öyle bir seviyeye gelecek ki, piyasadaki korkunun yerini açgözlülük alacak ve bu da madencilik sektörüne olan ilgiyi artıracak" dedi.

ABD​'DE BİTCOİN VE ALTIN TARTIŞMASI: EN BÜYÜK HATA MI?

ABD'de altın rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e çevirmek gündeme geldi. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, bu önerisiyle dikkatleri üzerine çekti. ABD’nin dünya çapında en büyük altın rezervine sahip olduğunu hatırlatan Lummis, rezervlerin bir kısmının Bitcoin’e dönüştürülmesinin, mali dengeyi bozmadan gerçekleştirebileceğini savundu.

Lummis, Bitcoin’in altın sertifikaları karşılığında alınabileceğini ve bu sayede Hazine’ye ek bir maliyet yaratmadan, uzun vadeli bir dijital varlık rezervi oluşturulabileceğini belirtti. Ancak bu öneri, finans çevrelerinde sert tepkilere yol açtı.

Peter Schiff, bu planı "temelde bir ihanet" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin’i stratejik bir rezerv varlığı olarak kabul etmek ve bunun için altın satmak, ABD’nin yapabileceği en büyük para politikası hatası olur. Altın, derin ve likit bir piyasaya sahip olduğu için kriz durumlarında satılarak doları destekleyebilir. Ancak Bitcoin satışı, piyasada çöküşe neden olur."