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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 16:45

COP31 ile 4 milyar dolarlık katma değer! Bankacılıkta yeşil dönüşüm: Necmettin Batırel'den çarpıcı analizler

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlamaya hazırlanıyor. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada zirvenin 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik faaliyet ve çarpan etkisiyle 4 milyar dolara ulaşabilecek katma değer oluşturabileceğini belirterek bankacılık sektöründeki yeşil finansman fırsatlarına, Borsa İstanbul'daki yükselişe ve Türkiye'nin küresel iklim fonlarından alabileceği paya dikkat çekti.

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Editor
 Zeynep Gizem Er
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COP31 ile 4 milyar dolarlık katma değer! Bankacılıkta yeşil dönüşüm: Necmettin Batırel'den çarpıcı analizler
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 16:45

Türkiye'nin ev sahipliğinde 'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, yalnızca iklim politikalarıyla değil, ekonomiye sağlayacağı milyarlarca dolarlık katkı ve Türk bankacılık sektörünün önüne açacağı yeni finansman fırsatlarıyla da gündemde. Yaklaşık 200 ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve delegasyonların katıldığı dev organizasyonun, Türkiye ekonomisine kısa vadede 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik faaliyet sağlaması, çarpan etkisiyle toplam katma değerin 4 milyar dolara kadar ulaşması bekleniyor. Ekonomist Necmettin Batırel, COP31'in bankacılık sektöründe yeşil finansman ve uluslararası kaynaklara erişim açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını belirterek 'daki yükselişin arka planını ve Türkiye'nin küresel iklim finansmanından alabileceği payı değerlendirdi.

COP31 ile 4 milyar dolarlık katma değer! Bankacılıkta yeşil dönüşüm: Necmettin Batırel'den çarpıcı analizler

BANKALAR MİLYARLARCA DOLARLIK YEŞİL FİNANSMANA HAZIRLANIYOR

COP31'in Türk bankacılık sektörü açısından uzun vadeli bir finansman ve uluslararası iş birliği fırsatı sunduğunu belirten Batırel, büyük bankaların milyarlarca dolarlık yeşil finansman ve sendikasyon anlaşmalarına hazırlandığına dikkat çekti.

Batırel, bankacılık sektöründeki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya'da başlayan COP31 İklim Zirvesi, Türk bankacılık sektörünün "yeşil dönüşüm finansmanı" alanındaki rolünü ve uluslararası kuruluşlarla olan iş ortaklıklarını (örneğin TBB'nin COP31 finansal ortağı olması) güçlü bir şekilde gündeme getirdi.  Borsa İstanbul'da fon düzenlemelerine ilişkin somut adımların atılmaya başlanması, piyasadaki likiditeyi artırarak başta bankalar olmak üzere lokomotif hisselere çok güçlü bir alım dalgası getirdi. Ayrıca kamusal taraftan gelen ('ın yurt dışı kaynaklara erişiminin güçlenmesi gibi) sektörel açıklamalar da alımları hızlandırdı."

COP31 ile 4 milyar dolarlık katma değer! Bankacılıkta yeşil dönüşüm: Necmettin Batırel'den çarpıcı analizler

BİST 100'DE 11 BİN 650 PUAN AŞILDI

Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişe de değinen Necmettin Batırel, fon düzenlemelerine ilişkin atılan adımların piyasadaki likiditeyi artırdığını ve özellikle bankacılık hisselerinde alım iştahını desteklediğini belirtti.

BİST 100 endeksinin 11 bin 650 puanı aşarak yeni haftaya yükselişle başlamasında bankaların ön plana çıktığını kaydeden Batırel, Halkbank'ın yurt dışı kaynaklara erişiminin güçlenmesine yönelik gelişmelerin de sektöre ilişkin beklentileri desteklediğini ifade etti.

COP31 ile 4 milyar dolarlık katma değer! Bankacılıkta yeşil dönüşüm: Necmettin Batırel'den çarpıcı analizler

Kamusal taraftan gelen açıklamaların ve bankacılık sektörünün uluslararası finansman olanaklarının yatırımcı ilgisini artıran unsurlar arasında yer aldığını belirten Batırel, COP31'in bankacılık hisseleri açısından da önemli bir beklenti oluşturduğunu değerlendirdi:

"COP31, bankalar için uzun vadeli bir prestij ve kaynak hikayesi sunuyor. VakıfBank, Akbank ve İş Bankası gibi büyük oyuncular COP31 kapsamında milyarlarca dolarlık yeşil finansman ve sendikasyon anlaşmalarına imza atmaya hazırlanıyor. 'nin (TBB) zirvenin resmi finansal ortağı olması, sektörün küresel sürdürülebilir finans ağlarındaki yerini sağlamlaştırıyor. COP31 bankaların gelecekteki "yeşil kredi ve dış kaynak" vizyonunu destekleyen çok önemli bir makro arka plan oluşturdu. BİST 100 endeksi 11 bin 650 puanı aşarak yeni haftaya yükselişle girdi.

COP31 İklim Zirvesi, Türkiye ekonomisine kısa vadede doğrudan döviz girdisi, ticari canlanma ve uluslararası finansmana hızlı erişim zeminleri sağlıyor. Yaklaşık 200 ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve delegelerin dahil olduğu 100 bini aşkın katılımcıyı ağırlayan bu dev organizasyon, makro ve mikro düzeyde şu kısa vadeli avantajları beraberinde getiriyor: Zirvenin kısa vadede yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik faaliyet sağlayacak, çarpan etkisiyle birlikte toplam katma değerin kısa sürede 3 ila 4 milyar dolara ulaşacak. Küresel delegasyonların, sivil toplum kuruluşlarının ve 4 bine yakın medya mensubunun konaklama, ulaşım, lojistik ve hizmet harcamaları Antalya ve çevre bölgelerdeki işletmelere anlık nakit akışı sağlıyor. Zirvenin odağındaki 1,3 trilyon dolarlık küresel iklim finansmanı pastasından Türkiye'nin pay alabilmesi için çok sayıda iklim fonu ve kalkınma bankasıyla ikili görüşmeler yürütülüyor. Zirve bünyesindeki İş Forumu ve kurulan tematik merkezler, Türk şirketlerinin (özellikle enerji, tarım, gıda ve inşaat) yabancı yatırımcılarla masaya oturarak kısa vadede yeni ihracat pazarları ve ortaklık anlaşmaları (protokolleri) imzalamasına zemin hazırlıyor.

Finans ve Ticaret Günü kapsamında Merkez Bankası ve yabancı merkez bankalarının katılımıyla düzenlenen paneller, Türkiye'nin yeşil dönüşüm projelerine yönelik dijital finansal altyapı ortaklıklarını ve fon akışını hızlandırıyor. Türkiye'nin organizasyon başkanlığını yürütmesi, özellikle Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum sağlamaya çalışan demir-çelik, çimento ve alüminyum gibi karbon yoğun ihracatçı sektörlerimizin yeşil sanayi yatırımlarını dünya devlerine tanıtma fırsatı sunuyor. Bu durum, sanayicinin dış pazardaki rekabet avantajını arttırıyor."

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#Antalya
#halkbank
#türkiye bankalar birliği
#Borsa İstanbul
#Cop31 İklim Zirvesi
#Ekonomi
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