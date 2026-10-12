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Ekonomi
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Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 14:09

COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom, Geleceğin COP’larına teknolojiyle ilham verecek

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’de “Master Partner” ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak yer alacak.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom, Geleceğin COP’larına teknolojiyle ilham verecek
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 14:09

CEO’su Ebubekir Şahin, yapay zekâ dijital ikizi aracılığıyla paylaştığı mesajda, Türk Telekom’un güçlü fiber ve mobil altyapısı ile teknoloji alanındaki bilgi birikimini ’in hizmetine sunacağını söyledi. Şahin, “COP31’in teknoloji gücü olmaktan ve ‘Geleceğin COP’u’ vizyonuna katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim ‘Yarına Sözümüz Var’” dedi. Enerji tüketimini azaltan, kaynak verimliliğini artıran yeni nesil teknolojilerle COP31’in dijital ihtiyaçlarını uçtan uca üstlenecek Türk Telekom, sürdürülebilir dijital altyapı yaklaşımıyla gelecek COP organizasyonlarına örnek olacak bir model ortaya koymayı hedefliyor.

Teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin en güçlü araçlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom, “Yarına Sözümüz Var” yaklaşımı doğrultusunda dijital dönüşümdeki öncü rolünü sürdürülebilir dönüşüm vizyonuyla buluşturuyor. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31’de en üst düzey sponsorluk kategorisi olan “Master Partner” olarak yer alacak Türk Telekom, aynı zamanda “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi rolüyle organizasyonun teknoloji altyapısını sağlayacak. Güçlü ve kesintisiz iletişim altyapısının yanı sıra enerji ve kaynak verimliliğini destekleyen yeni nesil teknolojileri COP31’e taşıyan Türk Telekom, dijitalleşme ile sürdürülebilirliğin birlikte nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren örnek bir teknoloji modeli sunacak.

“Dijital dönüşümün yanında sürdürülebilir dönüşümün de güçlü bir parçasıyız”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin; “Türk Telekom olarak teknolojinin yalnızca bugünü dönüştüren değil, daha sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılan en güçlü araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin en büyük entegre telekom operatörü olarak ‘Yarına Sözümüz Var’ diyerek sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştiriyor; ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken sürdürülebilir dönüşümün de güçlü bir parçası olarak hareket ediyoruz. Bu vizyonla, Türkiye’nin ’da ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31’de ‘Master Partner’ olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

COP31’e yalnızca güçlü ve kesintisiz bir teknoloji altyapısı taşımayacaklarını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “COP31’in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak bu küresel buluşmanın teknoloji altyapısını sağlayacak, dijital ihtiyaçlarını uçtan uca üstleneceğiz. Güçlü fiber ve mobil altyapımızı, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi COP31’in hizmetine sunacağız. Enerji tüketimini azaltan, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yeni nesil teknolojilerimizle örnek bir dijital altyapı modeli kuracağız. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31’in, dijital dönüşüm ile sürdürülebilir dönüşümün birlikte nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren öncü bir organizasyon olmasını önemsiyoruz. Ortaya koyacağımız teknoloji yaklaşımının gelecek COP’lara da ilham vermesini hedefliyoruz. COP31’in teknoloji gücü olmaktan ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla ‘Geleceğin COP’u’ vizyonuna katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim ‘Yarına Sözümüz Var’.”

Türk Telekom, COP31 kapsamında üstlendiği sorumlulukla teknoloji gücünü Türkiye’nin sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda kullanacak. Organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturan Türk Telekom, enerji ve kaynak verimliliğini odağına alan yeni nesil teknolojileriyle COP31’i güçlü ve kesintisiz bir altyapıyla buluşturacak. Türkiye’nin yalnızca COP31’e ev sahipliği yapmasına değil, sürdürülebilir dijital altyapı modeliyle geleceğin COP’larına ilham vermesine de katkı sağlayacak.

ETİKETLER
#Antalya
#Ebubekir Şahin
#Türk Telekom
#Cop31
#Yarına Sözümüz Var
#Ekonomi
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