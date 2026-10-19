CSO Ada Ankara’da uluslararası konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletler iş birliğiyle hazırlanan özel konserle 23 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Avrupa’nın önde gelen opera ve senfoni sahnelerindeki yorumlarıyla tanınan İngiliz şef Leo Hussain’in yöneteceği konserde, uluslararası kariyeriyle dikkat çeken keman virtüözü Diana Tishchenko solist olarak sahne alacak.

2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması’nın birincisi olan Diana Tishchenko, gecede Wolfgang Amadeus Mozart’ın 5 No’lu Keman Konçertosu’nu (K. 219) seslendirecek. Osmanlı mehter müziğinin ritmik etkilerini taşıyan ve “Türk Konçertosu” olarak da anılan eser, konserin öne çıkan bölümlerinden biri olacak.

Letonyalı besteci Emīls Dārziņš’in Melankolik Vals adlı eseriyle başlayacak program, Mozart’ın konçertosunun ardından Türk çok sesli müziğinin öncü isimlerinden Ahmed Adnan Saygun’un Ayin Raksı (Op. 57) adlı eseriyle devam edecek. Gecenin finalinde ise Richard Strauss’un görkemli orkestrasyonuyla öne çıkan Güllü Şövalye Süiti (Op. 59) seslendirilecek.

Farklı dönemlerin, kültürlerin ve müzikal anlatımların bir araya geldiği özel konser, klasik müziğin evrensel dilini Ankara’da dinleyicilerle buluşturacak.