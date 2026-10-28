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Ekonomi
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 18:49

Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!

30 Ekim Cuma bankalar açık mı kapalı mı çalışma saatleri ile birlikte belli oldu. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar, noterler ve PTT şubelerinin çalışma takvimi, 28 Ekim Çarşamba günü başlayan resmi tatil süreciyle birlikte gündeme geldi. Vatandaşlar, bayram tatilinin ardından banka şubelerinde işlem yapılıp yapılamayacağını, noterliklerde araç alım satım ve vekaletname işlemlerinin hangi gün yeniden başlayacağını araştırıyor. Özellikle 30 Ekim 2026 Cuma günü için banka çalışma saatleri, noterlerin hizmet durumu ve PTT şubelerinin işleyişi merak ediliyor. Kamu bankaları ile özel bankaların mesai düzeni, EFT işlemlerinin gerçekleştirilebileceği saatler, FAST ve havale işlemlerinin durumu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi? İşte Cuma günü bankaların, noterlerin ve PTT’nin çalışma durumu…

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 TGRT Haber
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Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 18:49

dolayısıyla , ve şubelerinin çalışma takvimi, tatil döneminde işlem yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil süreci, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ederken, bayram sonrasındaki mesai düzeni de merak ediliyor. Banka şubelerinde para yatırma ve çekme işlemleri, EFT ve havale uygulamaları, noterlerde araç alım satımı ve vekâletname düzenlenmesi ile PTT şubelerinde posta ve kargo işlemlerine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. 30 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin çalışma takvimi, resmi tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte yeniden gündeme geliyor. Cuma günü bankalar açık mı? Detaylar…

29 EKİM'DE BANKALAR, NOTERLER VE PTT KAPALI OLACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için bankalar, noterler ve PTT şubelerinin çalışma düzeni bu tarihe göre şekilleniyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayan resmi tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların banka şubelerinde gerçekleştirmek istediği gişe işlemleri, noterliklerde yapılması gereken resmi belge işlemleri ve PTT şubelerindeki posta veya kargo kabul işlemleri açısından tatil takviminin dikkate alınması gerekiyor. Kamu bankaları olan , Halkbank ve VakıfBank ile özel bankaların şubeleri de resmi tatil günündeki çalışma düzenine tabi oluyor.

Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!

Noterliklerde araç alım satımı, vekaletname düzenlenmesi ve belge onayları gibi işlemler için de resmi tatil takvimi önem taşıyor. PTT şubelerinde posta gönderimi, kargo kabulü, fatura ödemeleri ve diğer gişe hizmetlere de 29 Ekim’de resmi tatil nedeniyle ara veriliyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin 29 Ekim Perşembe günü boyunca sürmesi nedeniyle, şubeler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde tatil öncesi ve sonrasındaki mesai günleri birbirinden ayrılıyor.

CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. 30 Ekim Cuma günü ise resmi tatil kapsamına girmiyor. Ek bir idari izin veya tatil kararı alınmadığı sürece kamu ve özel kurumların normal çalışma dönecek. Bu takvim, kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank başta olmak üzere özel bankaların şube mesailerini de kapsıyor.

Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!

Bankaların şube çalışma saatleri genel olarak sabah 09.00 civarında başlıyor ve akşam 17.00 ya da 17.30'a kadar devam ediyor. Bununla birlikte çalışma saatleri bankaya ve şubeye göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Para yatırma, para çekme, hesap işlemleri ve diğer gişe hizmetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, işlem yapacakları şubenin kendi duyurusunu kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle mesai bitimine yakın saatlerde yapılacak işlemler için şubelerin uyguladığı saat aralığı değişebilmektedir.

Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!

EFT işlemlerinde de mesai saatleri belirleyici oluyor. Genel olarak 08.30 ile 17.30 arasındaki zaman dilimi, EFT işlemlerinin gerçekleştirildiği saat aralığı olarak belirtiliyor. FAST ve aynı banka içindeki havale işlemleri ise her zamanki gibi kesintisiz devam ediyor. Bankacılık işlemlerini şubeden yapmak isteyenler ile dijital kanalları kullananların işlem türüne göre farklı uygulamaları dikkate alması gerekiyor.

Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!

30 EKİM CUMA NOTERLER VE PTT AÇIK MI?

Noterliklerde 30 Ekim 2026 Cuma günü için normal mesai düzenine dönülmesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü hizmet verilmeyen noterliklerde, tatilin sona ermesinin ardından araç alım satımı, vekaletname düzenlenmesi ve belge onayları gibi işlemler yeniden yapılabilecek. Noterlerin çalışma saatleri genellikle 09.00 ile 17.00 arasında değişiyor.

Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!

PTT şubelerinde de 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönülmesi öngörülüyor. Posta gönderileri, kargo kabulü, fatura ödemeleri ve diğer gişe işlemleri için şubelerin mesai saatleri dikkate alınıyor. PTT şubelerinde açılış saati genellikle 08.30 veya 09.00, kapanış saati ise 17.00 ya da 17.30 civarında oluyor. Şubeler arasında çalışma saatleri bakımından küçük farklılıklar bulunabiliyor.

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ETİKETLER
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#bankalar
#ziraat bankası
#PTT
#noterler
#Ekonomi
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