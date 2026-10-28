Cuma günü bankalar açık mı? 30 Ekim Cuma bankalar, noterler ve PTT’nin tatil durumu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bankalar, noterler ve PTT şubelerinin çalışma takvimi, tatil döneminde işlem yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil süreci, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ederken, bayram sonrasındaki mesai düzeni de merak ediliyor. Banka şubelerinde para yatırma ve çekme işlemleri, EFT ve havale uygulamaları, noterlerde araç alım satımı ve vekâletname düzenlenmesi ile PTT şubelerinde posta ve kargo işlemlerine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. 30 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin çalışma takvimi, resmi tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte yeniden gündeme geliyor. Cuma günü bankalar açık mı? Detaylar…

29 EKİM'DE BANKALAR, NOTERLER VE PTT KAPALI OLACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için bankalar, noterler ve PTT şubelerinin çalışma düzeni bu tarihe göre şekilleniyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayan resmi tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların banka şubelerinde gerçekleştirmek istediği gişe işlemleri, noterliklerde yapılması gereken resmi belge işlemleri ve PTT şubelerindeki posta veya kargo kabul işlemleri açısından tatil takviminin dikkate alınması gerekiyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank ile özel bankaların şubeleri de resmi tatil günündeki çalışma düzenine tabi oluyor.

Noterliklerde araç alım satımı, vekaletname düzenlenmesi ve belge onayları gibi işlemler için de resmi tatil takvimi önem taşıyor. PTT şubelerinde posta gönderimi, kargo kabulü, fatura ödemeleri ve diğer gişe hizmetlere de 29 Ekim’de resmi tatil nedeniyle ara veriliyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin 29 Ekim Perşembe günü boyunca sürmesi nedeniyle, şubeler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde tatil öncesi ve sonrasındaki mesai günleri birbirinden ayrılıyor.

CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. 30 Ekim Cuma günü ise resmi tatil kapsamına girmiyor. Ek bir idari izin veya tatil kararı alınmadığı sürece kamu ve özel kurumların normal çalışma dönecek. Bu takvim, kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank başta olmak üzere özel bankaların şube mesailerini de kapsıyor.

Bankaların şube çalışma saatleri genel olarak sabah 09.00 civarında başlıyor ve akşam 17.00 ya da 17.30'a kadar devam ediyor. Bununla birlikte çalışma saatleri bankaya ve şubeye göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Para yatırma, para çekme, hesap işlemleri ve diğer gişe hizmetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, işlem yapacakları şubenin kendi duyurusunu kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle mesai bitimine yakın saatlerde yapılacak işlemler için şubelerin uyguladığı saat aralığı değişebilmektedir.

EFT işlemlerinde de mesai saatleri belirleyici oluyor. Genel olarak 08.30 ile 17.30 arasındaki zaman dilimi, EFT işlemlerinin gerçekleştirildiği saat aralığı olarak belirtiliyor. FAST ve aynı banka içindeki havale işlemleri ise her zamanki gibi kesintisiz devam ediyor. Bankacılık işlemlerini şubeden yapmak isteyenler ile dijital kanalları kullananların işlem türüne göre farklı uygulamaları dikkate alması gerekiyor.

30 EKİM CUMA NOTERLER VE PTT AÇIK MI?

Noterliklerde 30 Ekim 2026 Cuma günü için normal mesai düzenine dönülmesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü hizmet verilmeyen noterliklerde, tatilin sona ermesinin ardından araç alım satımı, vekaletname düzenlenmesi ve belge onayları gibi işlemler yeniden yapılabilecek. Noterlerin çalışma saatleri genellikle 09.00 ile 17.00 arasında değişiyor.

PTT şubelerinde de 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönülmesi öngörülüyor. Posta gönderileri, kargo kabulü, fatura ödemeleri ve diğer gişe işlemleri için şubelerin mesai saatleri dikkate alınıyor. PTT şubelerinde açılış saati genellikle 08.30 veya 09.00, kapanış saati ise 17.00 ya da 17.30 civarında oluyor. Şubeler arasında çalışma saatleri bakımından küçük farklılıklar bulunabiliyor.