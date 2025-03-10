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 | Kübra Çelepi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Halkbank'tan büyük müjde: Düşük faizli kredi ve yeni kart geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı için yeni müjdeyi geçtiğimiz günlerde duyurdu. Halkbank’tan ailelere özel finansal destek paketi uygulamaya alındı. 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği “Halkbank Ailem” ile ailelerin finansal yükünü hafifletmek, tasarruf alışkanlıklarını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için yeni kredi, sigorta ve yatırım çözümleri duyuruldu. İşte Halkbank’ın sunduğu özel fırsatlar.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 14:43

Yeni evleneceklere özel düşük faizli evlilik kredisi, yeni ebeveynler için "Hayata merhaba" kredisi, çiftlere konut kredisi desteği, Paraf Ailem kredi kartı, tasarruf ve emeklilik için özel sigorta çözümleri ve bebek bekleyen ailelere müjde gibi finansal yükünüzü hafifleten uygulamalar devreye alındı.

DÜĞÜN YAPMAK İSTEYEN ÇİFTLERE MÜJDE

Hayallerindeki düğünü yapmak isteyen çiftlere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Halkbank, yüzde 3,79 faiz oranı ve 36 ay vade imkanıyla sunduğu evlilik kredisi ile düğün, balayı, çeyiz ve beyaz eşya gibi harcamalara finansal destek sağlayacak. Üstelik bu krediyi kullanan çiftlere ilk yıl ücretsiz kiralık kasa ve havale/EFT muafiyeti gibi ek avantajlar da sunulacak.

YENİ EBEVEYNLER İÇİN HAYATA MERHABA KREDİSİ

Bebek heyecanı yaşayan ailelere özel bir destek de açıklandı. Halkbank, yeni ebeveynler için yüzde 3,89 faiz oranıyla sunulan “Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi” ile hastane masraflarından bebek bakım harcamalarına kadar birçok ihtiyaca çözüm sunuyor. Bebeğinize huzurlu bir başlangıç yapmanız için finansal yükünüzü hafifletecek.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE KONUT KREDİSİ DESTEĞİ

Evliliğin ilk yıllarında ev sahibi olmak isteyen çiftler için Halkbank’tan kaçırılmayacak fırsat geldi. Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi, yüzde 2,79 faiz oranı ve 120 ay vade seçeneğiyle ilk kez ev sahibi olacak çiftlere büyük kolaylık sağlayacak. Vatandaş bu fırsat ile kiradan kurtulup ev sahibi olma imkanı yakalayacak.

PARAF AİLEM KREDİ KARTI İLE AVANTAJ DOLU HARCAMALAR

Öte yandan Halkbank, ailelerin bütçelerini desteklemek amacıyla “Paraf Ailem” adlı yeni kredi kartını hizmete sundu. Kart sahiplerine özel fırsatlar şöyle:

Mobilya ve beyaz eşya alımlarında %3 indirim

Eğitim, sağlık ve sigorta harcamalarında 12 aya kadar taksit imkanı

Seyahat ve konaklamalarda yılda 5 bin TL’ye varan ParafPara kazanma şansı

Kültür, sanat ve eğlence harcamalarında 4 bin 200 TL’ye varan indirim

10 BİN TL HEDİYE VERİLECEK

Üstelik 2025’te evlenen ve Paraf Ailem kartına sahip olan ilk bin kişiye 10 bin TL ParafPara hediye ediliyor.

TASARRUF VE EMEKLİLİK İÇİN ÖZEL SİGORTA ÇÖZÜMLERİ

Hükümet ortaklığıyla Halkbank, tasarruf ve sigorta alanında da aileleri düşünmeye devam ediyor. Bu kapsamda;

  • Prim İadeli Hayat Sigortası ile sigorta süresi sonunda ödenen primler geri iade edilecek.
  • 18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile çocukların geleceğine yatırım yapılabilecek.
  • Yaşlı Bakım Sigortası ile yaşlı bireylerin sağlık ve bakım masrafları güvence altına alınacak.
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ETİKETLER
#kelebekler uçuyor
#tmo
#Türkiye Cumhuriyeti başkanı Recep Tayyip Erdoğan
#en düşük emekli maaşı
#halkbank
#halkbank
#Aile Yılı
#Düşük Peşinat
#Ekonomi
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