Emekli olacaklara kritik uyarı: Son 2520 kuralını hesaba katmadan adım atmayın! Emekli maaşınızı belirliyor

SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı çalışanlarının hangi statüden emekli olacağı yıllardır kafa karıştırıyor. Emeklilik hesaplamaları detaylı bir analiz gerektirirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili detaylı bir yazı yazdı. Yanlış planlama, erken emekli olma fırsatınızı kaybetmenize veya daha uzun süre prim ödemenize neden olacak. Bu yüzden prim günlerinizi dikkatli takip etmeniz ve doğru statüden emekliliğe hak kazanmak için gerekli düzenlemeleri yapmanız önemlidir. İşte Özgür Erdursun'un yazısından öne çıkan emeklilik statüsünün belirlenmesinde önemli faktörler.
Emeklilik hesaplamalarında kafa karışıklığı devam ediyor. Birden fazla sigorta statüsünde çalışmış kişiler (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı ) için oldukça karmaşık bir yapıya bürünen emeklilik statüsünün belirlenmesi için en kritik faktörü SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı.
Emekliler için son 2.520 gün içindeki prim ödemelerinin hangi sigorta koluna ait olduğu kritik önem taşıyor. EYT ile 2 milyon 900 bin kişi emekli oldu. EYT çıkmasaydı 700 bin kişi emekli olacaktı. Emekli olanların büyük çoğunluğu (2 milyon kişi) SSK’dan (4/A) emekli oldu.150 bin kişi Bağ-Kur’dan, 50 bin kişi ise Emekli Sandığı’ndan emeklilik hakkı kazandı. EYT sonrası yaş şartı olmadan emekliliğe hak kazanan ancak henüz emekli olmayan 1,5 milyon kişi bulunuyor.
SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı çalışanlarının hangi statüden emekli olacağı yıllardır kafa karıştırıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında şu noktalara değindi;
1 Ekim 2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar:
1 Ekim 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar:
8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar:
Birden fazla statüde çalışanlar için emeklilik durumu örnek hesaplaması şöyle;
Son 2.520 gün içinde hangi statü fazla?
Bu durumda Emekli Sandığı günleri fazla olduğundan teorik olarak Emekli Sandığı’ndan emekli olabilir. Ancak eksik primi olduğu için şu anda SSK’dan çalışmaya devam ediyor.
Eğer 301 gün daha SSK’lı çalışırsa:
Emeklilik hesaplamasında son 2520 kuralı emekli olacağınız statüyü belirliyor. Özgür Erdursun konuyu şöyle açıkladı;