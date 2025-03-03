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 | Kübra Çelepi

Emekli olacaklara kritik uyarı: Son 2520 kuralını hesaba katmadan adım atmayın! Emekli maaşınızı belirliyor

SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı çalışanlarının hangi statüden emekli olacağı yıllardır kafa karıştırıyor. Emeklilik hesaplamaları detaylı bir analiz gerektirirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili detaylı bir yazı yazdı. Yanlış planlama, erken emekli olma fırsatınızı kaybetmenize veya daha uzun süre prim ödemenize neden olacak. Bu yüzden prim günlerinizi dikkatli takip etmeniz ve doğru statüden emekliliğe hak kazanmak için gerekli düzenlemeleri yapmanız önemlidir. İşte Özgür Erdursun'un yazısından öne çıkan emeklilik statüsünün belirlenmesinde önemli faktörler.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 13:46

Emeklilik hesaplamalarında kafa karışıklığı devam ediyor. Birden fazla sigorta statüsünde çalışmış kişiler (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı ) için oldukça karmaşık bir yapıya bürünen emeklilik statüsünün belirlenmesi için en kritik faktörü SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı.

EYT'LİLERİN ÇOĞU SSK'DAN EMEKLİ OLDU

Emekliler için son 2.520 gün içindeki prim ödemelerinin hangi sigorta koluna ait olduğu kritik önem taşıyor. EYT ile 2 milyon 900 bin kişi emekli oldu. EYT çıkmasaydı 700 bin kişi emekli olacaktı. Emekli olanların büyük çoğunluğu (2 milyon kişi) SSK’dan (4/A) emekli oldu.150 bin kişi Bağ-Kur’dan, 50 bin kişi ise Emekli Sandığı’ndan emeklilik hakkı kazandı. EYT sonrası yaş şartı olmadan emekliliğe hak kazanan ancak henüz emekli olmayan 1,5 milyon kişi bulunuyor.

EMEKLİ STATÜSÜ NASIL HESAPLANIR?

SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı çalışanlarının hangi statüden emekli olacağı yıllardır kafa karıştırıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında şu noktalara değindi;

1 Ekim 2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar:

  • Son 2.520 gün içinde en fazla hangi sigorta kolunda prim ödendiyse o statüden emekli olunur.

1 Ekim 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar:

  • Toplam prim gün sayısı içinde en fazla prim ödenen sigorta kolu belirleyici olur.

8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar:

  • Yaş şartı olmaksızın, son 2.520 gün içinde en fazla hangi sigorta koluna prim ödenmişse emeklilik de o statüden gerçekleşir.

BİRDEN FAZLA STATÜDE ÇALIŞANLAR HANGİSİNDEN EMEKLİ OLACAK?

Birden fazla statüde çalışanlar için emeklilik durumu örnek hesaplaması şöyle;

  • 1980 doğumlu bir kadın sigortalı:
  • 1998 yılında 4/A (SSK) girişi var,
  • 2004’te devlet memuru (Emekli Sandığı) olmuş ve 4.500 gün memuriyet primi var.
  • Ayrıca SSK’da 500 gün, Bağ-Kur’da 720 gün, banka sandığında 540 gün prim ödemiş.
  • Toplam prim günü: 6.260
  • Emekli Sandığı’ndan emekli olmak için 7.200 gün gerekiyor, yani 940 gün eksik.

Son 2.520 gün içinde hangi statü fazla?

  • Emekli Sandığı: 840 gün
  • SSK: 500 gün
  • Bağ-Kur: 720 gün
  • Banka Sandığı: 540 gün

Bu durumda Emekli Sandığı günleri fazla olduğundan teorik olarak Emekli Sandığı’ndan emekli olabilir. Ancak eksik primi olduğu için şu anda SSK’dan çalışmaya devam ediyor.

Eğer 301 gün daha SSK’lı çalışırsa:

  • SSK günü: 721
  • Bağ-Kur: 720
  • Emekli Sandığı: 539
  • Banka Sandığı: 540
  • Son 2.520 gün içinde SSK en fazla olacağı için SSK’dan (4/A) emekli olabilecek.

SON 2.520 GÜN KURALI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Emeklilik hesaplamasında son 2520 kuralı emekli olacağınız statüyü belirliyor. Özgür Erdursun konuyu şöyle açıkladı;

  • Eğer SSK’dan emekli olmak istiyorsanız, son 2.520 gün içinde en fazla SSK primi olmalıdır.
  • Eğer Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli olmak istiyorsanız, son 2.520 gün içinde bu statülerdeki prim günleriniz daha fazla olmalıdır.
  • Eksik prim günlerinizi tamamlamadan hangi statüden emekli olacağınızı netleştirin, aksi halde daha uzun süre çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
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Sıkça Sorulan Sorular

2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?
Yeni düzenleme hayata geçerse bir sigortalı 2000 yılında işe başlaması durumunda 7500 prim gününü tamamlayarak 60 yaşında emekli olma hakkına sahip olacak. 2008 yılında sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşı ise 64 olacak
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#Emeklilik Maaşı
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