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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi" açılışında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi" açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Toplantımızın Hankendi şehrinde düzenlenmesi zirveye ayrı bir anlam kazandırıyor. ticaretten ulaştırmaya geniş bir yelpazede potansiyele sahip zirvenin iklim değişikliğine odaklanmasını isabetli buluyorum. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan vizyonuna katkı sağlaması önem arz ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

Azerbaycan'da teşkil edilecek temiz enerji merkezleri kurucu belgelerinin ülkemizde son aşamada olduğunu paylaşmak istiyorum. 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmimizi daha yukarı taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Teşkilatımızın 10 yılını şekillendirecek Stratejik Hedefler 2035 belgesinin bizler için yol haritası sunacağını düşünüyorum. Sadeleşme bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. 2035 vizyon belgemizden beklentimiz ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşması kaçınılmaz.

GAZZE MESAJI

İsrail'in mevcut saldırı politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze'deki katliamın durması için hep birlikle çalışmalıyız. İran'a yönelik saldırıları ilk günden beri söylediğim gibi kabul edilemez. Zalimler karşısında dimdik duracağız. Biz Filistin davasını terk edemeyiz. Saldırıların arka planını biliyoruz. Gazze'de mezalim son bulmalı. Netanyahu'nun bölgeyi kan gölüne çevirmesine izin vermeyiz

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#Ekonomi
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