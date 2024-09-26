Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Zor dönemleri geride bırakıyoruz

26 Eylül 2024 19:58 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 20:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'taki Türkevi’nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Enflasyonla ilgili konuşan Erdoğan, kalıcı dezenflasyon sürecini başlattıklarını belirtti. Fırsatçılıkla mücadele mesajı veren Erdoğan, fırsatçıklara göz açtırmayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, New York’ta Türkevi’nde Türkiye​ ekonomisinin seyrine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan açıklamalarında “Bizim şu an odaklandığımız konu, milletimizi zorlayan enflasyon​ meselesidir. Enflasyonu dizginlemeye başladık ve kalıcı dezenflasyon​ sürecini başlattık” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON MESAJI!

Erdoğan, enflasyondaki gerilemenin hızlanarak devam edeceğini söyleyerek şunları kaydetti: Ekonomide artık zor dönemleri geride bırakıyoruz. Uyguladığımız programın başarısını artık bizden çok uluslararası kuruluşlar ortaya koyuyor. Bizim şu an odaklandığımız konu, milletimizi zorlayan enflasyon meselesidir. Enflasyonu dizginlemeyi başladık ve kalıcı dezenflasyon sürecini başlattık.

FIRSATÇILIKLA MÜCADELE ÇIKIŞI

Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek. Vatandaşımız enflasyondaki bu gerilemeyi hissetmeye başladı ve önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde bunu görecekler. Fırsatçılarla mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Hedeflerimizi tutturduk ve yolumuza disiplinli bir şekilde devam ediyoruz. Üstelik bunları çevremizdeki karışıklıklara ve istikrarsızlık kaynaklarına rağmen başardık. Yola da bu şekilde devam ediyoruz.